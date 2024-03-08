Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Piala Asia Putri U-17 2024: Timnas Indonesia Segrup dengan Korea Selatan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |07:25 WIB
Hasil Drawing Piala Asia Putri U-17 2024: Timnas Indonesia Segrup dengan Korea Selatan!
Timnas Putri Indonesia U-17 akan berlaga di Piala Asia Putri U-17 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL drawing Piala Asia Putri U-17 2024 telah diketahui. Timnas Putri Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A yang salah satunya dihuni Timnas Putri Korea Selatan U-17.

Pengundian resmi dilakukan di markas AFC, Kuala Lumpur, Kamis 7 Maret 2024 malam WIB. Adapun Indonesia akan menjadi tuan rumah dari ajang tersebut. Tepatnya, gelaran tersebut akan berlangsung di Bali pada 6-18 Mei 2024.

Timnas Putri Indonesia

Delapan tim menjadi peserta dalam turnamen ini. Tim akan dibagi rata menjadi dua grup untuk mengikuti format liga satu putaran, dengan dua tim teratas di setiap grup lolos ke semifinal.

Sebagai tuan rumah, Timnas Putri Indonesia U-17 tergabung dalam grup yang tidak begitu berat. Skuad muda Garuda Pertiwi ini tergabung bersama Timnas Putri Korea Utara U-17, Korea Selatan, dan Timnas Putri Filipina U-17.

Sementara itu, Grup B dihuni oleh tim kuat seperti China, Australia, Jepang, dan Thailand. Untuk diketahui, Jepang sendiri merupakan juara bertahan dari gelaran tersebut.

China, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand adalah tim-tim yang mencapai final pada gelaran edisi sebelumnya. Sementara itu, untuk Filipina, tahun ini adalah debut pertama mereka.

Halaman:
1 2
      
