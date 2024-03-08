Persib Bandung Hadapi Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Nick Kuipers: Ini Pertandingan Spesial

PERSIB Bandung akan menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Kedua tim bertanding di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024).

Bek Persib Bandung, Nick Kuipers menilai pertandingan melawan Persija Jakarta sebagai laga spesial. Bukan hanya untuk para pemain tapi juga bagi para pendukung Persib Bandung.

“Jadi rasa ini bagi pemain dan suporter adalah laga yang spesial, jadi kami akan bertarung ekstra besok,” ujar Nick Kuipers di Graha Persib, Bandung, Jumat (8/3/2024).

Namun, Nick Kuipers menyayangkan lantaran laga ini tidak bisa disaksikan penonton. Terutama bagi para pendukung fanatik timnya.

Komite Banding PSSI menolak banding yang dilayangkan Persib Bandung imbas dari kehadiran suporter PSIS Semarang saat kedua tim bertanding di Stadion si Jalak Harupat, 27 Februari 2024 lalu.

“Tapi jangan lupa kami ada di peringkat kedua dan posisi Persija ada di bawah kami, jadi kami harus percaya diri dalam memainkan pertandingan seperti biasanya dan meraih tiga poin,” tegasnya.