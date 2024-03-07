Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Miris, Mantan Kiper Timnas Indonesia Kurnia Meiga Ternyata Sudah Cerai dengan Sang Istri Sejak Februari 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:18 WIB
Miris, Mantan Kiper Timnas Indonesia Kurnia Meiga Ternyata Sudah Cerai dengan Sang Istri Sejak Februari 2023
Kurnia Meiga sudah bercerai dengan sang istri sejak Februari 2023 lalu (Foto: Instagram/egahermansyah)
A
A
A

KABAR kurang sedap datang dari mantan penjaga gawang Timnas Indonesia, Kurnia Meiga. Setelah ramai berbagai berita soal dirinya yang tengah berjuang untuk menyambung hidup, eks pemain Arema FC itu rupanya juga sudah bercerai dengan sang istri, Azhiera Adzka Fathir.

Azhiera mengumumkan bila telah bercerai dengan eks kiper timnas Indonesia ITU sejak Februari 2023 lalu. Perceraian Kurnia Meiga dengan Azhiera Adzka Fathir telah diputuskan Pengadilan Agama Depok dengan nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Dpk.

Hal tersebut disampaikan Azheira di akun Instagram milik Kurnia Meiga, @egahermansyah. Dia mempostin foto ketiga buah hati tercinta dengan caption panjang soal alasannya berpisah dengan sang penjaga gawang.

Azhiera mengakui saat ini akun @egahermansyah dipegang oleh dirirnya. Hal itu dilakukan demi mencicil hutang-hutang sejak Kurnia Meiga sakit dari 2017-2023.

 BACA JUGA:

"Izin saya menyampaikan, memang akun ini saya yang pegang sejak kami pisah Februari tahun lalu," tulis Azhiera di akun @egahermansyah.

"Tujuan saya kelola IG ini untuk membantu Meiga dan saya melunasi cicilan hutang yang ada pada kami karena kami memiliki hutang semenjak mantan suami saya sakit. Hutang piutang digunakan untuk berobat medis maupun non medis dan kebutuhan hidup kami."

Halaman:
1 2
      
