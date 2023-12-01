Kisah Sedih Mantan Pemain Timnas Indonesia Kurnia Meiga Nyaris Bunuh Diri

KISAH sedih mantan pemain Timnas Indonesia Kurnia Meiga nyaris bunuh diri akan diulas. Sebab, saat itu dia seperti tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya.

Kurnia Meiga terkenal sebagai kiper Timnas Indonesia dan Arema FC. Namun, kariernya terpaksa pudar lantaran penyakit yang dideritanya.

Pada 2017, Meiga mengalami masalah penglihatan dan memilih pensiun dini untuk menjalani pengobatan. Sudah enam tahun berobat, tetapi tidak menunjukkan hasil signifikan. Kondisi yang semakin memburuk membuatnya frustrasi.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Grace Tahir, Kurnia Meiga mengungkapkan telah mencoba bunuh diri sebanyak empat kali. Namun, beruntunglah sang istri, Azhiera Fathir, berhasil mencegahnya melakukan tindakan tersebut.

“Pernah, empat kali. Bukan karena saya dari hero to zero, ya. Tapi saya enggak bisa berbuat apa-apa,” ujar Kurnia Meiga.

“Jadi dia mau bunuh diri saya gap-in kan mbak. Tahu, karena pas saya mau keluar kamar makanya itu saya tidak bisa bekerja di luar,” jelas sang istri.

Azhiera Fathir menjelaskan bagaimana sang suami merasa depresi sampai ingin mengakhiri hidupnya. Beruntungnya, ia berhasil mengingatkan sang suami untuk tidak melakukan hal tersebut.

Selama mengalami masa sulit, Kurnia Meiga mengaku mengalami banyak kehilangan. Tidak hanya pekerjaan, tetapi juga teman-teman dan saudaranya. Hal ini membuatnya kehilangan semangat dan keceriaan yang pernah melekat padanya.

BACA JUGA: Kurnia Meiga Comeback di Game Total Football Bulan Depan

Mirisnya kondisi Kurnia Meiga tidak mendapat perhatian dari pihak sepak bola dan pemerintah. Mereka seakan tutup mata dan tidak memberikan bantuan apa pun. Bahkan pria kelahiran 4 Mei 1990 itu tidak menerima uang pensiunnya.