HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maestro Beraksi! 5 Jagoan Lapangan Tengah Siap Menggebrak UEFA EURO 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |12:10 WIB
Maestro Beraksi! 5 Jagoan Lapangan Tengah Siap Menggebrak UEFA EURO 2024
Ajang UEFA EURO 2024 bisa Anda saksikan secara langsung di Vision+ pada 14 Juni-14 Juli 2024 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan UEFA EURO 2024 akan segera memasuki babak yang paling dinanti-nantikan oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu sorotan utama dalam turnamen kali ini adalah kehebatan beberapa pemain tengah yang dijuluki sebagai maestro lapangan tengah.

Turnamen bergengsi di Eropa dapat disaksikan secara langsung di Vision+ mulai 14 Juni – 14 Juli 2024. Berikut profil singkat beberapa nama para bintang lapangan tengah telah menjadi sorotan utama di UEFA EURO 2024:

Bruno Fernandes

Bruno Fernandes berada dalam skuad Portugal di klub Liga Utama Inggris Manchester United. Visinya yang luar biasa dan kemampuannya untuk membuka ruang dengan umpan-umpan terukur menjadi kunci permainan tim. Kemampuannya mencetak gol juga tak perlu diragukan lagi dengan sejumlah prestasinya di UEFA Europa League 2017 dan UEFA Nations League 2019.

Kevin De Bruyne

Kevin de Bruyne, dengan kepiawaiannya yang luar biasa dalam mengolah bola dan membaca permainan, telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir. De Bruyne memiliki visi yang luar biasa, kemampuan mengatur serangan, dan keahlian dalam melakukan penetrasi di antara pertahanan lawan. Di EURO 2024, ia akan menjadi pilar utama Belgia dalam meraih gelar juara dengan bergabung dengan klub Manchester City.

Luka Modric

Meskipun usianya yang tidak muda lagi, Luka Modric bergabung dengan klub Real Madrid dan tetap menjadi kekuatan utama di lini tengah Kroasia. Dengan teknik yang halus dan visi yang luar biasa, Modric jadi pemimpin di lapangan tengah. Kemampuannya untuk membaca permainan dan umpan-umpan terobosan masih menjadi senjata mematikan bagi Kroasia.

