5 Pesepakbola Top yang Tampil Lebih Gacor di Timnas Dibandingkan Klub, Nomor 1 Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa!

5 pesepakbola top yang tampil gacor di timnas dibandingkan klub akan diulas dalam artikel ini. salah satunya ada top skor Piala Dunia sepanjang masa.

Ya, sejumlah pesepakbola berhasil unjuk kekuatannya kala membela tim nasional (timnas) hingga bahkan bisa mencetak beragam rekor. Tetapi ternyata, performa apik mereka di level timnas terkadang tak bisa dilanjutkan saat membela klub.

Siapa saja pesepakbola itu? Berikut 5 pesepakbola top yang tampil gacor di timnas dibandingkan klub.

5. Angelos Charisteas





Salah satu 5 pesepakbola top yang tampil gacor di timnas dibandingkan klub adalah Angelos Charisteas. Striker asal Yunani ini bisa tampil moncer kala membela timnas tetapi tampil berbeda di level klub.

Salah satu penampilan moncer Angelos Charisteas terlihat di Piala Eropa 2004. Kala itu, dia jadi pahlawan Yunani dalam merebut gelar juara. Dia mencetak gol di babak final hingga membawa Yunani mengalahkan Portugal dengan skor 1-0.

Di sepanjang kariernya membela Timnas Yunani, Angelos Charisteas total bisa mencetak 25 gol dalam 88 penampilannya di berbagai kompetisi. Tetapi sayangnya, performa apiknya gagal berlanjut ke level klub. Pernah membela Ajax Amsterdam hingga Schalke 04, Charisteas gagal memberi kontribusi besar.

4. Lukas Podolski





Kemudian, ada Lukas Podolski. Bintang sepakbola Jerman ini juga sukses bersinar kala membela timnas. Sepanjang kariernya, Lukas Podolski bisa membukukan 49 gol dalam 130 penampilannya bersama Timnas Jerman.

Tetapi, Lukas Podolski tak tampil semoncer itu saat bermain di level klub. Pernah memperkuat Arsenal, Bayern Munich, Inter Milan, hingga Vissel Kobe, Lukas Podolski tak bisa memainkan peran besar.