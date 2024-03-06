Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top yang Tampil Lebih Gacor di Timnas Dibandingkan Klub, Nomor 1 Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |06:02 WIB
5 Pesepakbola Top yang Tampil Lebih Gacor di Timnas Dibandingkan Klub, Nomor 1 Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa!
Miroslav Klose kala membela Timnas Jerman. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pesepakbola top yang tampil gacor di timnas dibandingkan klub akan diulas dalam artikel ini. salah satunya ada top skor Piala Dunia sepanjang masa.

Ya, sejumlah pesepakbola berhasil unjuk kekuatannya kala membela tim nasional (timnas) hingga bahkan bisa mencetak beragam rekor. Tetapi ternyata, performa apik mereka di level timnas terkadang tak bisa dilanjutkan saat membela klub.

Siapa saja pesepakbola itu? Berikut 5 pesepakbola top yang tampil gacor di timnas dibandingkan klub.

5. Angelos Charisteas

Angelos Charisteas

Salah satu 5 pesepakbola top yang tampil gacor di timnas dibandingkan klub adalah Angelos Charisteas. Striker asal Yunani ini bisa tampil moncer kala membela timnas tetapi tampil berbeda di level klub.

Salah satu penampilan moncer Angelos Charisteas terlihat di Piala Eropa 2004. Kala itu, dia jadi pahlawan Yunani dalam merebut gelar juara. Dia mencetak gol di babak final hingga membawa Yunani mengalahkan Portugal dengan skor 1-0.

Di sepanjang kariernya membela Timnas Yunani, Angelos Charisteas total bisa mencetak 25 gol dalam 88 penampilannya di berbagai kompetisi. Tetapi sayangnya, performa apiknya gagal berlanjut ke level klub. Pernah membela Ajax Amsterdam hingga Schalke 04, Charisteas gagal memberi kontribusi besar.

4. Lukas Podolski

Lukas Podolski

Kemudian, ada Lukas Podolski. Bintang sepakbola Jerman ini juga sukses bersinar kala membela timnas. Sepanjang kariernya, Lukas Podolski bisa membukukan 49 gol dalam 130 penampilannya bersama Timnas Jerman.

Tetapi, Lukas Podolski tak tampil semoncer itu saat bermain di level klub. Pernah memperkuat Arsenal, Bayern Munich, Inter Milan, hingga Vissel Kobe, Lukas Podolski tak bisa memainkan peran besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/11/1656097/sea-games-thailand-2025-jadwal-lengkap-futsal-putra--putri-timnas-indonesia-siap-tampil-maksimal-ibv.webp
SEA Games Thailand 2025: Jadwal Lengkap Futsal Putra & Putri, Timnas Indonesia Siap Tampil Maksimal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/timnas_futsal_indonesia_membuka_langkah_di_sea_gam.jpg
Timnas Futsal Indonesia Belum Puas Hajar Myanmar 5-1 di Laga Perdana SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement