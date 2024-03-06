Liga 1 2023-2024: Bali United Lakukan Evaluasi Jelang Hadapi PSIS Semarang

BANTUL - Stefano Cugurra mengatakan Bali United akan melakukan evaluasi untuk menghadapi PSIS Semarang di pertandingan ke-28 Liga 1 2023-2024. Sang pelatih menilai Serdadu Tridatu -julukan Bali United- memiliki kekurangan terutama di lini pertahanan.

Bali United akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Jumat (8/3/2024) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya.

Sementara menghadapi PSIS Semarang, Bali United sedang dalam performa kurang meyakinkan. Sebab, Ilija Spasojevic dan kawan-kawan menelan kekalahan 3-4 dari PS Barito Putera.

Stefano Cugurra pun mengaku akan melihat tayangan video untuk memberikan evaluasi kepada para pemain Bali United. Namun, ia menilai Serdadu Tridatu memiliki kelemahan dalam menjaga area pertahan sehingga PS Barito Putera bisa mendapatkan empat gol.

“Saya pikir akan melihat video pertandingan ini untuk bisa menilai evaluasi apa yang bisa saya sampaikan ke pemain. Kami kebobolan cukup banyak di laga ini. Kami tahu mereka (PS Barito Putera) cukup bagus komposisi mereka dan seharusnya kami bisa marking lebih bagus,” kata Stefano Cugurra dikutip dari laman resmi Bali United, Selasa (5/3/2024).

Pelatih asal Brasil itu mengatakan Bali United sempat mendapatkan kemenangan atas Persis Solo dengan mencetak tiga gol. Namun saat melawan PS Barito Putera yang juga mencetak tiga gol, justru menelan kekalahan.