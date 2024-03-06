Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta: Kita Harus Kasih Paham!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |05:09 WIB
Marc Klok Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta: Kita Harus Kasih Paham!
Marc Klok kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, berapi-api menatap laga kontra Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Membidik kemenangan, Marc Klok menyebut Persib perlu membuktikan kekuatannya di hadapan Persija Jakarta.

Ya, Marc Klok membicarakan persiapan Persib jelang melawan Persija Jakarta di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 9 Maret 2024. Dia mengaku tak memiliki persiapan khusus untuk laga itu.

Marc Klok

Namun, gelandang naturalisasi asal Belanda itu mengakui pertandingan melawan Persija mengalami perbedaan dengan laga lainnya. Di antaranya, terlihat pada emosi.

“Saya mengerti, kita mengerti, banyak emosi, banyak rasa spesial dan pasti kita mau ambil momentum ini untuk Bobotoh untuk Bandung. Supaya kita tahu bahwa kota ini biru, kita harus kasih paham,” ujar Marc Klok di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa 5 Maret 2024.

Meski demikian, Marc Klok tak mau terlalu banyak komentar. Dia hanya ingin fokus terhadap diri sendiri agar menampilkan yang terbaik untuk Persib Bandung.

“Kami hanya fokus pada diri kita sendiri. Mempersiapkan cara terbaik yang kami lakukan sebaik mungkin dan kita akan melihat tim terbaik menang,” jelas Marc Klok.

Halaman:
1 2
      
