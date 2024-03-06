Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alberto Rodriguez Tak Sabar Rasakan Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta: Ini Laga Klasik Pertama Saya!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |00:27 WIB
Alberto Rodriguez Tak Sabar Rasakan Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta: Ini Laga Klasik Pertama Saya!
Alberto Rodriguez kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Bek asing Persib Bandung, Alberto Rodriguez, tak sabar ingin merasakan duel klasik antara Persib Bandung vs Persija Jakarta. Pertandingan itu pun akan tersaji lagi pada akhir pekan ini dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Ya, Persib akan melawan Persija di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 9 Maret 2024. Bagi Alberto Rodriguez, ini akan jadi pertandingan klasik pertamanya dalam duel Persib vs Persija, meski sudah didatangkan di awal musim 2023-2024.

Alberto Rodriguez

Pasalnya pada putaran pertama lalu, Alberto Rodriguez tidak bisa tampil di laga Persib melawan Persija yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut. Kala itu, tiga hari jelang pertandingan, Alberto Rodriguez mengalami cedera pangkal paha kanan.

Perannya sebagai bek tengah di Persib pun akhirnya harus digantikan kala itu. Ialah Victor Igbonefo yang mengambil alih peran Alberto Rodriguez.

“Ya, ini pertandingan klasik pertama saya, saya sangat ingin merasakannya dari dalam dan memberikan kegembiraan bagi Persib,” ungkap Alberto Rodriguez, Selasa 5 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
