Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Media Inggris Puji Elkan Baggott dan Sebut sebagai Bek Tengah Terbaik saat Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |14:42 WIB
Media Inggris Puji Elkan Baggott dan Sebut sebagai Bek Tengah Terbaik saat Ini
Pemain Bristol Rovers, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

MEDIA asal Inggris, Bristol Post, memuji permainan Elkan Baggott saat membela Bristol Rovers di laga lanjutan League One 2023-2024. Menurut media Inggris itu, Elkan telah memperlihatkan permainan terbaiknya sejauh ini bersama klub kasta ketiga Liga Inggris tersebut.

Seperti yang diketahui, Elkan Baggott saat ini tengah dipinjamkan Ipswich Town ke Bristol Rovers. Sejauh ini, bek tengah Timnas Indonesia itu pun sudah memainkan tujuh laga bersama Bristol di League One 2023-2024.

Hasilnya, Elkan Baggott dinilai tampil meyakinkan lantaran mampu membantu Bristol memenangkan empat laga dari tujuh laga tersebut. Bahkan pada laga terakhirnya bersama Bristol di pekan ke-36 League One 2023-2024, pada 2 Maret 2024 lalu, Elkan mampu membantu timnya menang cleansheet.

Bermain selama 90 menit, Elkan tepatnya membantu Bristol menang 1-0 atas Leyton Orient. Kini Bristol pun bertengger di peringkat 11 dengan 49 poin.

Elkan Baggott

Usai laga melawan Leyton Orient itu, media Bristol Post lantas memuji penampilan Elkan. Menurut media asal Inggris tersebut, Elkan berhasil memperlihatkan permainan terbaiknya semenjak bergabung dengan Bristol pada 1 Februari 2024 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190168/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_mau_main_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-HqoO_large.jpg
Penyebab Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1656825/sea-games-makin-seru-ini-jadwal-futsal-indonesia-dan-sepak-bola-putri-di-vision-lyi.webp
SEA Games Makin Seru, Ini Jadwal Futsal Indonesia dan Sepak Bola Putri di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/safira_dwi_meilani_mempersembahkan_medali_emas_ke.jpg
Emas Ke-66 Indonesia di SEA Games 2025 Datang dari Atlet Pencak Silat Safira Dwi Meilani 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement