Media Inggris Puji Elkan Baggott dan Sebut sebagai Bek Tengah Terbaik saat Ini

MEDIA asal Inggris, Bristol Post, memuji permainan Elkan Baggott saat membela Bristol Rovers di laga lanjutan League One 2023-2024. Menurut media Inggris itu, Elkan telah memperlihatkan permainan terbaiknya sejauh ini bersama klub kasta ketiga Liga Inggris tersebut.

Seperti yang diketahui, Elkan Baggott saat ini tengah dipinjamkan Ipswich Town ke Bristol Rovers. Sejauh ini, bek tengah Timnas Indonesia itu pun sudah memainkan tujuh laga bersama Bristol di League One 2023-2024.

Hasilnya, Elkan Baggott dinilai tampil meyakinkan lantaran mampu membantu Bristol memenangkan empat laga dari tujuh laga tersebut. Bahkan pada laga terakhirnya bersama Bristol di pekan ke-36 League One 2023-2024, pada 2 Maret 2024 lalu, Elkan mampu membantu timnya menang cleansheet.

Bermain selama 90 menit, Elkan tepatnya membantu Bristol menang 1-0 atas Leyton Orient. Kini Bristol pun bertengger di peringkat 11 dengan 49 poin.

Usai laga melawan Leyton Orient itu, media Bristol Post lantas memuji penampilan Elkan. Menurut media asal Inggris tersebut, Elkan berhasil memperlihatkan permainan terbaiknya semenjak bergabung dengan Bristol pada 1 Februari 2024 lalu.