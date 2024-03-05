Kisah Jose Mourinho yang Kritik Keras Pemain yang Jalankan Puasa Ramadhan

KISAH Jose Mourinho yang kritik keras pemain yang jalankan puasa Ramadhan akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, banyak pesepakbola muslim yang terpaksa tetap bermain ketika di bulan puasa Ramadhan berlangsung.

Beberapa pemain muslim ada yang pada akhirnya memutuskan untuk tak berpuasa ketika bermain siang hari ketika di bulan suci Ramadhan. Namun, kebanyakan para pemain muslim itu tetap berpegang teguh untuk menjalani ibadah puasa.

Seperti yang dilakukan mantan pemain Inter Milan, Sulley Muntari. Hanya saja, keputusan Muntari berpuasa kala itu sempat mendapatkan teguran dari Mourinho.

Ya, Mourinho dan Muntari pernah saling bekerja sama di Inter Milan. Lalu pada satu momen di Agustus 2009, Mourinho tak senang dengan permainan Muntari.

Menurut Mourinho, Muntari bermain lemas karena tetap menjalankan ibadah ketika Inter bertanding. Karenanya ia pun menyarankan Muntari untuk tidak berpuasa dulu ketika ada pertandingan yang akan dimainkan Inter.

“Seharusnya Sulley (Muntari) tidak berpuasa selama Ramadhan saat ada pertandingan. Sehingga Muntara memiliki masalah terkait Ramadhan,” ujar Mourinho pada 2009 lalu, dikutip dari Daily Mail, Selasa (5/3/2024).