Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong yang Minta Pemain Timnas Indonesia Tak Puasa Ramadhan, Ini Alasannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |12:57 WIB
Kisah Shin Tae-yong yang Minta Pemain Timnas Indonesia Tak Puasa Ramadhan, Ini Alasannya!
Shin Tae-yong pernah meminta pemain Timnas Indonesia tak puasa Ramadhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Shin Tae-yong yang meminta pemain Timnas Indonesia tak puasa Ramadhan akan diulas Okezone. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki jiwa toleransi tinggi.

Sebelum resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 29 Desember 2019, Shin Tae-yong belajar budaya Islam di Jakarta. Keputusan itu diambil Shin Tae-yong karena paham skuad Timnas Indonesia mayoritas dihuni pesepakbola beragama Islam.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: REUTERS)

Baca Juga:
baca_juga

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: REUTERS)

Namun, pada FIFA Matchday Maret 2023, Shin Tae-yong membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia mengindikasikan agar para pemain Timnas Indonesia tidak menjalani puasa Ramadhan.

Sebab, jika Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menjalani puasa Ramadhan, mereka tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Akibatnya, para pemain Timnas Indonesia tidak bermain maksimal di lapangan.

“Puasa memang agak sulit buat saya. Sebab, para pemain harus makan di jam-jam tertentu (tepat waktu). Kalau tanpa makan tapi harus lari, itu akan sulit bagi pemain,” kata Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Burundi pada medio Maret 2023.

“Jadi, saya harus koordinasi dulu dengan pemimpin agama dan pemain. Hal itu supaya para pemain bisa fokus ke pertandingan,” lanjut pelatih 53 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656419/triathlon-dan-dayung-moncer-tim-indonesia-koleksi-57-medali-emas-sea-games-2025-vre.webp
Triathlon dan Dayung Moncer, Tim Indonesia Koleksi 57 Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement