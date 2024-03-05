Kisah Shin Tae-yong yang Minta Pemain Timnas Indonesia Tak Puasa Ramadhan, Ini Alasannya!

Shin Tae-yong pernah meminta pemain Timnas Indonesia tak puasa Ramadhan. (Foto: PSSI)

KISAH Shin Tae-yong yang meminta pemain Timnas Indonesia tak puasa Ramadhan akan diulas Okezone. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang memiliki jiwa toleransi tinggi.

Sebelum resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 29 Desember 2019, Shin Tae-yong belajar budaya Islam di Jakarta. Keputusan itu diambil Shin Tae-yong karena paham skuad Timnas Indonesia mayoritas dihuni pesepakbola beragama Islam.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Namun, pada FIFA Matchday Maret 2023, Shin Tae-yong membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia mengindikasikan agar para pemain Timnas Indonesia tidak menjalani puasa Ramadhan.

Sebab, jika Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menjalani puasa Ramadhan, mereka tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Akibatnya, para pemain Timnas Indonesia tidak bermain maksimal di lapangan.

“Puasa memang agak sulit buat saya. Sebab, para pemain harus makan di jam-jam tertentu (tepat waktu). Kalau tanpa makan tapi harus lari, itu akan sulit bagi pemain,” kata Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Burundi pada medio Maret 2023.

“Jadi, saya harus koordinasi dulu dengan pemimpin agama dan pemain. Hal itu supaya para pemain bisa fokus ke pertandingan,” lanjut pelatih 53 tahun ini.