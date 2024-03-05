Termasuk Marselino Ferdinan, Akun Pemantau Bakat Sebut Ada 10 Bintang Masa Depan Timnas Indonesia

Marselino Ferdinan termasuk dalam 10 bintang masa depan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)

AKUN pemantau bakat di media sosial Twitter, Emir Scout (@EKScouting) menyebut 10 bintang masa depan Timnas Indonesia. Dalam daftar tersebut, Marselino Ferdinan masuk sebagai salah satu pemain yang potensial menjadi bintang.

“Pemain dengan Potensi!” tulis akun @EKScouting, dikutip pada Selasa (5/3/2024).

“Sepakbola Asia sedang naik daun, dan Timnas Indonesia pasti punya beberapa pemain menarik untuk masa depan,” sambung tulisan itu.

Dalam daftar tersebut, Emir Scout menyebut ada total 10 pemain yang berpotensi menjadi bintang masa depan Timnas Indonesia. Tujuh di antaranya sudah menjadi langganan skuad Timnas Indonesia senior.

Mereka adalah Hokky Caraka (PSS Sleman, 19 tahun), Ramadhan Sananta (Persis Solo, 21 tahun), Rafael Struick (ADO Den Haag, 20 tahun), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze, 19 tahun), Ivar Jenner (Jong FC Utrecht, 20 tahun), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers, 20 tahun), dan Elkan Baggott (Ipswich Town, 21 tahun).

Sedangkan, tiga pemain lainnya adalah Jehan Pahlevi (Persija Jakarta, 17 tahun), Amar Brkic (TSG Hoffenheim, 16 tahun), dan Arkhan Kaka (Persis Solo, 16 tahun). Ketiga pemain ini merupakan jebolan Timnas Indonesia U-17.