HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Brutal Wahyudi Hamisi, Bikin Robertino Pugliara Pensiun Dini hingga Tendang Kepala Bruno Moreira!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |10:32 WIB
Momen Wahyudi Hamisi menendang kepala Bruno Moreira. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
KISAH brutal Wahyudi Hamisi bikin Robertino Pugliara pensiun dini hingga menendang kepala pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira akan diulas Okezone. Sosok Wahyudi Hamisi yang kini bermain untuk PSS Sleman tengah menjadi sorotan.

Gelandang 26 tahun itu kedapatan menendang kepala Bruno Moreira yang tengah tersungkur di lapangan laga Persebaya Surabaya vs PSS Sleman. Kesal kepalanya ditendang Wahyudi Hamisi, Bruno Moreira sempat emosi hingga ingin menyerang sang lawan.

(Momen Wahyudi Hamisi menendang kepala Bruno Moreira yang sedang terjatuh. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Beruntung, wasit yang memimpin pertandingan cepat melakukan tindakan dengan memisahkan keduanya. Saat itu, wasit yang memimpin laga hanya memberikan kartu kuning kepada Wahyudi Hamisi.

Padahal, apa yang dilakukan Wahyudi Hamisi teramat berbahaya. Efek terkena benturan di kepala belakang bisa menyebabkan Bruno Moreira kena cacat permanen!

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, pun buka suara terkait insiden di atas. Ia berharap Wahyudi Hamisi terkena hukuman berat.

"Kebetulan saya juga nonton persebaya lawan PSS Sleman, kami sangat menyayangkan insiden itu. Kami sudah berkoordinasi dengan Komite Wasit Pak Rudy, kami berharap ada evaluasi termasuk juga sanksi berat terhadap pemain," kata Yunus Nusi di Jakarta, Senin 4 Maret 2024.

