Kisah Kutukan Gol Aaron Ramsey yang Bikin Para Pesohor Meninggal Dunia: Mulai dari Osama bin Laden hingga Paul Walker!

KISAH kutukan gol Aaron Ramsey yang bikin para pesohor meninggal dunia akan diulas Okezone. Nama Aaron Ramsey pertama kali mengudara ketika gabung Arsenal pada musim panas 2008.

Di musim pertamanya membela Arsenal, Aaron Ramsey mengemas satu gol dan tiga assist dari 22 pertandingan. Namun, ada satu cerita menarik saat itu.

Tiap kali gelandang asal Wales ini mencetak gol, selalu ada pesohor yang meninggal dunia. Momen pertama terjadi saat Arsenal menang 5-2 atas Fenerbahce di Liga Champions 2008-2009 pada 20 Oktober 2008.

Dalam laga tersebut, Aaron Ramsey mencetak satu gol. Sehari setelah pertandingan, aktor asal Inggris, David Lloyd Meredith, meninggal dunia.

Selanjutnya, Aaron Ramsey mencetak satu gol saat Arsenal menang 4-1 Portsmouth di Liga Inggris 2009-2010 yang berlangsung pada 22 Agustus 2009. Berselang tiga hari, Edward M Kennedy yang merupakan senator asal Amerika Serikat meninggal dunia.