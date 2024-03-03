Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Andalan Indra Sjafri yang Disia-siakan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Penyerang Ganas!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |19:29 WIB
5 Pemain Andalan Indra Sjafri yang Disia-siakan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Penyerang Ganas!
Shin Tae-yong menyia-nyiakan lima pemain andalan Indra Sjafri di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain andalan Indra Sjafri yang disia-siakan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sebelum membesut Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri menangani Timnas Indonesia U-22/U-24 pada 2023.

Indra Sjafri mencatatkan prestasi istimewa saat itu yakni mengantarkan Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023, medali emas pertama dalam 32 tahun terakhir. Selain itu, eks pelatih Bali United ini juga mengantarkan Timnas Indonesia U-24 lolos 16 besar Asian Games 2022.

Indra Sjafri

Dalam mencetak dua pencapaian di atas, Indra Sjafri mengandalkan sejumlah pemain. Sayangnya, pemain-pemain ini tidak diperhitungkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia senior. Siapa saja?

Berikut 5 pemain andalan Indra Sjarfri yang disia-siakan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia:

5. Fajar Fathur Rahman

Fajar Fathur Rahman

Winger Borneo FC ini merupakan mesin gol Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri di SEA Games 2023. Saat itu, pesepakbola 21 tahun ini keluar sebagai top skor dengan lima gol.

Sayangnya, tenaga eks pemain Timnas Indonesia U-16 tak kunjung digunakan Shin Tae-yong di tim senior. Pelatih 53 tahun ini lebih memilih memanggil Witan Sulaeman, pemain yang gagal mencetak gol di SEA Games 2023.

4. Bagas Kaffa

Bagas Kaffa

Bagas Kaffa merupakan fullback kanan milik Barito Putera yang membantu skuad Garuda Muda juara SEA Games 2023.

Namun, pemain 22 tahun ini gagal menembus persaingan di Timnas Indonesia senior. Sebab, di sana bercokol pemain-pemain top macam Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam.

