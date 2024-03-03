Kisah Malang Kurnia Meiga, Dulu Kiper Andalan Timnas Indonesia Kini Berjuang Jualan Emping

KISAH malang kiper andalan Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, yang kini berjualan emping akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Hal itu dilakukan Meiga untuk menyambung hidup.

Ya, saat ini Saat ini, Kurnia Meiga masih terus berjuang untuk menyambung hidupnya dan keluarga dengan berjualan emping di akun TikTok pribadinya @kurniameiga_1.

“Pegang kerupuk emping, gurih dan renyah. Kalian siap order dan cek harga, karena ini PO loh,“ kata Kurnia Meiga.

Kurnia Meiga menjual keripik emping hasil produksinya itu dengan harga Rp55 ribu dan bisa langsung melakukan pemesanan jika berminat. Selain berjualan emping, Kurnia Meiga sebelumnya diketahui pernah melelang barang-barang berharga yang ia terima ketika masih aktif bermain sepak bola.

BACA JUGA: Kurnia Meiga Jadi Pesepakbola Legenda Pertama Indonesia yang Muncul di Game Total Football

Berbagai macam pengobatan telah dilakukan Kurnia Meiga, namun kondisinya belum 100 persen pulih. Kurnia Meiga bisa dikatakan sebagai kiper terbaik yang pernah memperkuat Timnas Indonesia.

Kurnia Meiga merupakan salah satu pemain yang sukses membawa Timnas Indonesia finis sebagai runner-up Piala AFF 2010 dan 2016 serta SEA Games 2011. Kegemilangannya juga ia tampilkan saat memperkuat Arema FC yakni menjadi pemain terbaik Liga Indonesia 2010 dan juara Piala Presiden 2017.