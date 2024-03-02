Shin Tae-yong Dapat Lampu Hijau Panggil Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala Asia U-23 2024

SHIN Tae-yong sepertinya mendapat lampu hijau ntuk memanggil Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia U-23. Seperti diketahui, Skuad Garuda Muda akan tampil di ajang Piala Asia U-23 2024 dalam waktu dekat.

Shin Tae-yong jelas membutuhkan para pemain abroad yang saat ini bermain di luar negeri untuk tampil di ajang tersebut. Salah satunya adalah Marselino Ferdinan yang bermain di Liga Belgia bersama KMSK Deinze.

Pelatih 53 tahun itu sepertinya sangat serius untuk membawa Marselino Ferdinan ke skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong bahkan kedapatan bertemu langsung dengan CEO Deinze beberapa waktu lalu.

Belum diketahui pasti apa yang menjadi agenda dalam pertemuan tersebut. Namun, kemungkinan besar Shin Tae-yong datang langsung untuk meminta izin agar Deinze mau melepas Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia U-23.

Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia U-23 memang tengah terancam tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Sejumlah klub menyatakan keberatan mereka untuk melepas pemain ke tim nasional.