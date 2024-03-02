Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Incheon vs Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024: Pratama Arhan Tidak Masuk Skuad, The Furies Menang 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |16:38 WIB
Hasil Incheon vs Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024: Pratama Arhan Tidak Masuk Skuad, The Furies Menang 1-0!
Suwon FC menang 1-0 atas Incheon United tanpa Pratama Arhan (Foto: Instagram/@suwonfc)
A
A
A

INCHEON - Hasil Incheon vs Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Sungui Arena Park, Incheon, Korea Selatan, Sabtu (2/3/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Furies.

Gol kemenangan Suwon dicetak Lee Seung-woo di menit ke-10 injury time babak kedua. Bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan, tidak masuk skuad dalam pertandingan itu.

Pratama Arhan

Pelatih Kim Eun-jung memainkan formasi 4-3-3 dalam laga itu. Namun, ia sama sekali tidak melirik Arhan bahkan untuk penghuni bangku cadangan.

Hal tersebut membuat warganet Indonesia langsung menyerbu akun Instagram @suwonfc yang mengunggah daftar susunan pemain. Cukup banyak yang menyuarakan kekecewaannya.

"Kecewa sih, tp lbh baik dia latihan di klub K1 drpd starting di klub Liga 1," tulis @hendra1noeg.

"Waduh belum masuk bench," kata @abroadnesia.

"Pemain Indonesia cuma untuk bisnis club," tukas @candra_ordinator.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1655141/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-ketiga-indonesia-koleksi-20-emas-tempel-ketat-vietnam-gxd.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ketiga: Indonesia Koleksi 20 Emas, Tempel Ketat VietnamÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_menembak_beregu_putri_indonesia_meraih_emas_ke.jpg
Tim Menembak Putri Persembahkan Emas Ke-21 Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement