Hasil Incheon vs Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024: Pratama Arhan Tidak Masuk Skuad, The Furies Menang 1-0!

INCHEON - Hasil Incheon vs Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Sungui Arena Park, Incheon, Korea Selatan, Sabtu (2/3/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Furies.

Gol kemenangan Suwon dicetak Lee Seung-woo di menit ke-10 injury time babak kedua. Bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan, tidak masuk skuad dalam pertandingan itu.

Pelatih Kim Eun-jung memainkan formasi 4-3-3 dalam laga itu. Namun, ia sama sekali tidak melirik Arhan bahkan untuk penghuni bangku cadangan.

Hal tersebut membuat warganet Indonesia langsung menyerbu akun Instagram @suwonfc yang mengunggah daftar susunan pemain. Cukup banyak yang menyuarakan kekecewaannya.

"Kecewa sih, tp lbh baik dia latihan di klub K1 drpd starting di klub Liga 1," tulis @hendra1noeg.

"Waduh belum masuk bench," kata @abroadnesia.

"Pemain Indonesia cuma untuk bisnis club," tukas @candra_ordinator.