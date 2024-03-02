Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Brace Marko Simic Bawa Macan Kemayoran Unggul 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |19:49 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: <i>Brace</i> Marko Simic Bawa Macan Kemayoran Unggul 2-1
Dua gol Marko Simic membawa Persija Jakarta unggul 2-1 atas Dewa United di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

GIANYAR - Hasil babak pertama Persija Jakarta vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (2/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1.

Dua gol Persija diborong Marko Simic (15', 29'). Sementara itu, Dewa United membalas sekali lewat Risto Mitrevski (31') dari titik penalti.

Marko Simic membawa Persija Jakarta memimpin 1-0 atas Dewa United (Foto: Instagram/@persija)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta mengawali pertandingan dengan menekan pertahanan Dewa United di babak pertama. Macan Kemayoran berulang kali berhasil menembus lini pertahanan Dewa United lewat pergerakan Rayhan Hannan dan Ryo Matsumura.

Namun, beberapa peluang yang dimiliki Persija tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Rayhan maupun Ryo kesulitan untuk mengirimkan umpan matang kepada sang ujung tombak Marko Simic.

Akhirnya, Persija mampu mencuri keunggulan lewat tandukkan keras Marko Simic (15’). Pemain berusia 36 tahun itu mampu memanfaatkan umpan terukur yang dikirim Ryo Matsumura dari tendangan penjuru.

Usai gol itu, Dewa United mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan Macan Kemayoran. Feby Eka Putra terpantau menjadi otak serangan Tangsel Warriors.

Akan tetapi, Dewa United justru kembali kebobolan. Adalah Marko Simic (29’) yang berhasil mencetak gol keduanya yang memaksimalkan kerjasama Firza Andika dan Rayhan Hannan. Lima menit berselang, Dewa United mendapatkan penalti.

Wasit menunjuk titik putih setelah Feby Eka dilanggar Resky Fandi. Risto Mitrevski (36’) yang keluar sebagai algojo berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Usai gol itu, pertahanan Macan Kemayoran tertekan.

Walau begitu, upaya Tangsel Warriors untuk menyamakan kedudukan tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, Persija Jakarta sukses mengungguli Dewa United 2-1 di babak pertama.

