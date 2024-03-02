Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Witan Sulaeman Kesal Ditarik Keluar saat Lawan Madura United, Begini Respons Caretaker Bhayangkara FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |07:22 WIB
Witan Sulaeman Kesal Ditarik Keluar saat Lawan Madura United, Begini Respons Caretaker Bhayangkara FC
Witan Sulaeman kala membela Bhayangkara FC. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Bhayangkara FC, Witan Sulaeman, tampak kesal saat ditarik keluar pada laga melawan Madura United di pekan ke-27 Liga 1 2023-2024. Terkait hal itu, caretaker Bhayangkara FC, Emral Abus, angkat bicara.

Emral menilai sikap yang ditunjukkan Witan terbilang wajar. Namun, dia memastikan keputusan tersebut dilakukan demi tim.

Witan Sulaeman

Ya, The Guardian -julukan Bhayangkara FC- menang dengan skor tipis 3-2 kala menghadapi Madura United. Laga itu digelar di Stadion STIK, Jakarta, Jumat (1/3/2024) malam WIB.

Tiga gol yang dicetak Bhayangkara FC dicetak oleh Witan (19’), Matias Mier (45’), dan penalti Junior Brandao (84’). Sementara itu, dua gol Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- dicetak oleh Yuda Editya (56’) dan Riski Afrisal (77’).

Dalam laga tersebut, Witan layak diberikan kredit. Sebab, pemain pinjaman Persija Jakarta itu tidak hanya cetak satu gol saja melainkan juga satu assist pada gol Mier.

Namun sayangnya, pemain berlabel Timnas Indonesia itu tidak bermain full. Witan ditarik keluar di menit ke-64 dengan digantikan Dendy Sulistyawan.

Setelah ditarik keluar, Witan meluapkan rasa kekecewaannya. Pasalnya, pemain berusia 22 tahun itu terlihat membanting botol minum sambil berjalan menuju ke ruang ganti Bhayangkara FC.

Menanggapi hal itu, Emral merasa bahwa pastinya Witan kecewa dengan situasi seperti itu karena dia sedang dalam performa terbaiknya. Namun, dia menjelaskan kalau Witan diganti bukan karena penampilannya buruk melainkan karena Bhayangkara FC membutuhkan energi baru.

“Seorang pemain dalam keadan kepercayaan diri tinggi begitu ditarik pasti kecewa. Namun di balik itu ada strategi kami dari para pelatih melihat sisi-sisi yang harus dibenahi bukan berarti pemain yang dikeluarkan itu jelek, salah satu contoh masalah tenaga, itu yang kita diskusikan tadi,” kata Emral dalam jumpa pers usai laga, Jumat 1 Maret 2024.

“Apa yang saya katakan bukan berarti si Witan dalam keadaan jelek. Tapi ada hal yang kami inginkan, ada tenaga baru, pemain pengganti juga tidak sembarangan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
