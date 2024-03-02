Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Persija Jakarta di Bali, Pelatih Dewa United: Sebuah Keuntungan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |04:04 WIB
Hadapi Persija Jakarta di Bali, Pelatih Dewa United: Sebuah Keuntungan
Dewa United akan menghadapi Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Dewa United)
A
A
A

GIANYAR – Jan Olde Riekerink merasa Dewa United diuntungkan karena laga tandang melawan Persija Jakarta akan dimainkan di Bali. Riekerink memastikan sudah menyiapkan strategi khusus untuk menjinakkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija akan menjamu Dewa United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (2/3/2024) pukul 19.00 WIB. Situasi yang tidak menguntungkan bagi skuad Macan Kemayoran karena harus bermain jauh dari markas mereka yakni Stadion Patriot Candrabhaga (Bekasi) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta).

Riekerink merasa kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi skuadnya. Walaupun begitu, eks pelatih Galatasaray ini juga tidak ingin terlena. Karena pada akhirnya, hasil pertandingan akan bergantung pada performa masing-masing pemain di kedua kesebelasan.

“Tentu, sebagai sebuah klub mereka punya stadion, fans, dan itu jadi keuntungan. Kami juga berbagi stadion dengan Persita Tangerang, bukan lapangan yang baik, tapi kita memakai itu,” kata Riekerink dalam jumpa pers sebelum laga, Jumat (1/3/2024).

“Tentu sebagai sebuah klub, mencari rumah adalah salah satu tujuannya, dan itu sama seperti Persija. Mereka punya kandang, tapi mereka main di Bali. Tapi, pada akhirnya itu sama saja, 22 pemain yang di lapangan, entah di Jakarta atau di Bali, akan menampilkan permainan yang terbaik,” sambungnya.

Lebih lanjut, pelatih berpaspor Belanda itu mengakui Persija adalah tim yang memiliki sistem permain yang bagus. Tapi, Riekerink sudah menyiapkan strategi khusus untuk bisa membawa Dewa United mencuri kemenangan di laga tandangnya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1655083/timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-tangisan-jens-raven-pecah-els.jpg
Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Tangisan Jens Raven Pecah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Dina Aulia Tak Terkejar, Emas ke-18 untuk Indonesia Resmi Diamankan Kembali dari Atletik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement