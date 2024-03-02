Hadapi Persija Jakarta di Bali, Pelatih Dewa United: Sebuah Keuntungan

GIANYAR – Jan Olde Riekerink merasa Dewa United diuntungkan karena laga tandang melawan Persija Jakarta akan dimainkan di Bali. Riekerink memastikan sudah menyiapkan strategi khusus untuk menjinakkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija akan menjamu Dewa United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (2/3/2024) pukul 19.00 WIB. Situasi yang tidak menguntungkan bagi skuad Macan Kemayoran karena harus bermain jauh dari markas mereka yakni Stadion Patriot Candrabhaga (Bekasi) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta).

Riekerink merasa kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi skuadnya. Walaupun begitu, eks pelatih Galatasaray ini juga tidak ingin terlena. Karena pada akhirnya, hasil pertandingan akan bergantung pada performa masing-masing pemain di kedua kesebelasan.

“Tentu, sebagai sebuah klub mereka punya stadion, fans, dan itu jadi keuntungan. Kami juga berbagi stadion dengan Persita Tangerang, bukan lapangan yang baik, tapi kita memakai itu,” kata Riekerink dalam jumpa pers sebelum laga, Jumat (1/3/2024).

“Tentu sebagai sebuah klub, mencari rumah adalah salah satu tujuannya, dan itu sama seperti Persija. Mereka punya kandang, tapi mereka main di Bali. Tapi, pada akhirnya itu sama saja, 22 pemain yang di lapangan, entah di Jakarta atau di Bali, akan menampilkan permainan yang terbaik,” sambungnya.

Lebih lanjut, pelatih berpaspor Belanda itu mengakui Persija adalah tim yang memiliki sistem permain yang bagus. Tapi, Riekerink sudah menyiapkan strategi khusus untuk bisa membawa Dewa United mencuri kemenangan di laga tandangnya itu.