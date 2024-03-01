Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Yakin Borneo FC Jadi Tim Pertama Lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yakin Borneo FC menjadi tim pertama yang lolos ke Championship series Liga 1 2023-2024. Pasalny, Borneo FC kini kukuh menempati puncak klasemen.

Tercatat, Borneo FC saat ini berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 60 poin. Ajang Liga 1 musim ini pun hanya menyisakan delapan laga lagi.

Di belakang Borneo FC, ada Persib Bandung. Tetapi, skuad Maung Bandung -julukan Persib- hanya mengumpulkan 45 poin sehingga terpaut hingga 15 angka saat ini.

“Borneo. Mereka pasti akan lolos ke babak selanjutnya dan menjadi tim di empat besar,” ujar Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis 29 Februari 2024.

Tidak hanya itu, Borneo FC juga mampu melewati catatan tak unbeaten yang dialami Persib pada musim ini. Saat ini, Pesut Etam belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhirnya.