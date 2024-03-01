Liga 1 2023-2024: Ogah Libur, Persib Bandung Persiapkan Laga Melawan RANS Nusantara FC

BANDUNG - Persib Bandung tak ingin jeda telalu lama dan langsung fokus persiapan laga melawan RANS Nusantara FC. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Minggu (3/3/2024).

Pelatih Persib, Bojan Hodak memastikan pemainnya perlu melakukan latihan meski baru melakoni laga melawan PSIS Semarang, Selasa (27/2/2024). Setidaknya hanya untuk recovery.

“Sedangkan besok malam, kami sudah harus melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Jadi ini waktu singkat (untuk persiapan),” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (29/2/2024).

“Jika diperhatikan, memang saya tidak memberikan waktu libur, tapi latihan kemarin dilakukan pagi hari dan hari ini berlatih sore, sehingga bisa dihitung jeda latihannya itu 1,5 hari,” tambahnya.

Pelatih asal Kroasia ini merasa lega lantaran para pemainnya dalam mood yang baik. Pasalnya, timnya berhasil memenangkan pertarungan atas PSIS Semarang dengan skor telak 3-0.

“Ketika menang bisa langsung terlihat semuanya berubah. Meski pemain ditekan dengan latihan keras mereka tidak mengeluh dan itu hal penting,” tuturnya.