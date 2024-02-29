Luis Enrique Akui PSG Sudah Bersiap Hidup Tanpa Kylian Mbappe

PARIS - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, mengungkapkan alasan mengapa mulai sering mengganti Kylian Mbappe akhir-akhir ini dari skuadnya. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebagai langkah persiapan hidup tanpa bintang andalannya itu.

Hubungan Enrique dan Mbappe menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah sang pemain menyatakan bakal pergi dari PSG akhir musim ini. Pasalnya, sejak itu ia mulai kehilangan tempat di skuad raksasa Liga Prancis itu.

Kabarnya, bintang Timnas Prancis itu telah memberi tahu Les Parisiens pada pertengahan Februari 2024 soal keinginan tak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2024. Kemungkinan besar ia akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas nanti.

Enrique bereaksi dengan mencadangkannya pada laga berikutnya melawan Nantes meski setelah itu Mbappe masuk dari bangku cadangan dan mencetak penalti dalam kemenangan 2-0 timnya. Bahkan, pada pekan lalu, sang kapten diganti pada tengah pertandingan.

Padahal, sejak didatangkan pada 2017 dari AS Monaco, pemain berusia 25 tahun itu jarang sekali menjadi pemain cadangan hingga bisa membuat 292 penampilan di semua kompetisi. Ia pun mengukuhkan namanya sebagai top skor sepanjang masa PSG dengan koleksi 244 gol.

Selama periode itu, Mbappe hanya sesekali digantikan lebih awal dan tak bermain 90 menit. Namun, hal itu terjadi jika mengalami cedera atau timnya dalam posisi sudah menang jauh.

Enrique pun mengakui memang sengaja mulai menyisihkan Mbappe dari skuad utama PSG. Sebab menurutnya, pasukannya harus mulai terbiasa bermain tanpa sang bintang andalan, yang akan pergi di akhir musim nanti.