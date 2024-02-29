Menanti Gebrakan PSBS Biak di Liga 1 2024-2025, Langsung Juara Gantikan Dominasi Persipura Jayapura?

MENANTI gebrakan PSBS Biak di Liga 1 2024-2025. Skuad asuhan Regi Aditya ini memastikan promosi ke Liga 1 2024-2025 setelah lolos ke final Liga 2 2023-2024.

Kepastian itu didapat setelah menang agregat 5-1 atas Persiraja Banda Aceh di semifinal Liga 2 2023-2024. Setelah bermain 1-1 di Aceh pada Minggu 25 Februari 2024, PSBS Biak menang 4-0 atas Persiraja dalam laga leg II yang digelar di Stadion Cendrawasih, Kamis (25/2/2024) siang WIB.

(PSBS Biak resmi promosi ke Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Gol-gol PSBS Biak dalam laga ini dicetak brace Alexsandro Perreira pada menit 35 dan 64 serta Beto Goncalves 47 dan 51. Di partai puncak yang berlangsung pada 5 dan 9 Maret 2024, PSBS Biak menanti pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Semen Padang vs Malut United.

Laga leg II semifinal Semen Padang vs Malut United dilangsungkan pada Kamis (29/2/2024) pukul 15.00 WIB. Sebelumnya di leg I yang digelar di Stadion Madya Jakarta, skor sama kuat 1-1.

Sekarang muncul pertanyaan, bisakah PSBS Biak langsung menggebrak di Liga 1 2024-2025? Jika manajemen berani mengeluarkan uang untuk mendatangkan pemain top tambahan, potensi itu sangat besar.

Sebab, skuad PSBS Biak saat ini sejatinya sudah cukup untuk bersaing di Liga 1. Skuad Badai Pasifik –julukan PSBS Biak– diperkuat sejumlah eks mantan pemain Timnas Indonesia seperti Beto Goncalves, Osas Saha, Vendry Mofu, Ruben Sanadi dan Otavio Dutra.