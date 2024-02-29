Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sudah Tiba di Indonesia, Langsung Pamer Foto Ini!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |10:06 WIB
Shin Tae-yong Sudah Tiba di Indonesia, Langsung Pamer Foto Ini!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah tiba di Tanah Air. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah tiba di Indonesia pada Selasa, 27 Februari 2024 malam WIB. Sehari berselang atau pada Rabu, 28 Februari 2024, Shin Tae-yong langsung mengadakan rapat dengan tim kepelatihannya di Timnas Indonesia, termasuk sang asisten Nova Arianto.

“Kembali ke Indonesia setelah istirahat sejenak, kemudian mengadakan pertemuan dan mendapatkan laporan dari coach Nova (Arianto),” tulis Shin Tae-yong dalam keterangan unggahanhnya di Instagram, Kamis (29/2/2024).

Shin Tae-yong sudah tiba di Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

(Shin Tae-yong sudah tiba di Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Dalam foto yang diunggah, Shin Tae-yong membagikan area kolam renang yang diduga terletak di apartemen pelatih asal Korea Selatan itu tinggal. Selain itu, ia juga membagikan pemandangan gedung-gedung dari sekitar area yang diduga apartemen tempatnya tinggal.

Shin Tae-yong kembali ke Indonesia setelah berlibur sejenak ke kampung halamannya di Korea Selatan. Pelatih 53 tahun itu mengambil jeda usai mengantar Timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023.

Sekarang, Shin Tae-yong sedang bersiap mengawal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654109/kontingen-kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-khz.webp
Kontingen Kamboja Mundur dari SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Tak Peduli Peluang Semifinal! Timnas Indonesia U-22 Diminta Fokus Tampil Ganas Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement