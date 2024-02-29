Shin Tae-yong Sudah Tiba di Indonesia, Langsung Pamer Foto Ini!

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah tiba di Tanah Air. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah tiba di Indonesia pada Selasa, 27 Februari 2024 malam WIB. Sehari berselang atau pada Rabu, 28 Februari 2024, Shin Tae-yong langsung mengadakan rapat dengan tim kepelatihannya di Timnas Indonesia, termasuk sang asisten Nova Arianto.

“Kembali ke Indonesia setelah istirahat sejenak, kemudian mengadakan pertemuan dan mendapatkan laporan dari coach Nova (Arianto),” tulis Shin Tae-yong dalam keterangan unggahanhnya di Instagram, Kamis (29/2/2024).

Dalam foto yang diunggah, Shin Tae-yong membagikan area kolam renang yang diduga terletak di apartemen pelatih asal Korea Selatan itu tinggal. Selain itu, ia juga membagikan pemandangan gedung-gedung dari sekitar area yang diduga apartemen tempatnya tinggal.

Shin Tae-yong kembali ke Indonesia setelah berlibur sejenak ke kampung halamannya di Korea Selatan. Pelatih 53 tahun itu mengambil jeda usai mengantar Timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023.

Sekarang, Shin Tae-yong sedang bersiap mengawal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.