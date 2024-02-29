Breaking News: PSBS Biak Promosi ke Liga 1 2024-2025, Diperkuat 5 Mantan Pemain Timnas Indonesia!

PSBS Biak resmi promosi ke Liga 1 2024-2025. Kepastian itu didapat setelah klub berjuluk Badai Pasifik ini menang 4-0 atas Persiraja Banda Aceh di leg II semifinal Liga 2 2023-2024.

Sebelumnya, di leg I semifinal yang digelar di markas Persiraja pada Minggu 25 Februari 2024 sore WIB, skor sama kuat 1-1. Hasil 1-1 di kandang lawan merupakan modal positif saat gantian mereka menjadi tuan rumah.

(PSBS Biak resmi promosi ke Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Benar saja, menjamu Persiraja di Stadion Cendrawasih, Biak, skuad asuhan Regi Aditya Yonathan ini tampil dominan atas Persiraja. Gol-gol kemenangan PSBS Biak diciptakan Alexsandro Perreira pada menit 35 dan 64 serta Beto Goncalves 47 dan 51.

Ini merupakan yang pertama PSBS Biak bermain di kasta tertinggi sepakbola Indonesia. Sebelumnya, pencapaian terbaik mereka adalah mentas di Liga 2 seperti sekarang.

Jika melihat komposisi skuad PSBS Biak sekarang, tak heran mereka bisa lolos ke final Liga 2 2023-2024 sekaligus memastikan tempat di Liga 1 musim depan. Dari penjaga gawang sampai lini depan, PSBS Biak dihuni pemain-pemain top.

Tercatat ada lima pemain yang pernah menghuni Timnas Indonesia. Mereka ialah Beto Goncalves, Osas Saha, Vendry Mofu, Ruben Sanadi dan Otavio Dutra.