3 Pemain Asal Spanyol yang Pernah Didatangkan Persib Bandung, Nomor 1 Dibuang Maung Bandung!

Alberto Rodriguez sudah tampil sebanyak 21 kali bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: Persib)

TIGA pemain asal Spanyol yang pernah didatangkan Persib Bandung akan menjadi pembaasan kali ini. Akan tetapi, salah satu diantara mereka justru kemudian tersingkir dari skuad Maung Bandung.

Kali ini Okezone akan membahas tiga pemain asal Spanyol yang pernah didatangkan Persib Bandung. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

3. Alberto Rodriguez





Alberto Rodriguez bisa dikatakan sebagai pemain Spanyol paling anyar yang didatangkan Persib Bandung. Dia merapat ke Persib Bandung pada Juli 2023 kemarin.

Sejauh ini Alberto Rodriguez cukup sering mendapat menit bermain dari pelatih Bojan Hodak. Dia tercatat sudah tampil sebanyak 21 kali bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.

2. Tyronne del Pino





Tyronne del Pino didatangkan Persib Bandung pada era kepelatihan Luis Milla. Namun, mantan pemain Las Palmas itu tidak bisa berkontribusi banyak karena cedera serius yang menimpanya.

Tyronne del Pino mengalami cedera tendon achilles pada kaki kanannya yang membuatnya harus pulang ke Spanyol untuk menjalani pemulihan.