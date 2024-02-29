Agen Buka Peluang Jorginho Mudik ke Italia, Reuni dengan Maurizio Sarri di Lazio?

AGEN Jorginho, Joao Santos, tidak menutup kemungkinan kliennya untuk kembali merumput ke Liga Italia musim depan. MenurutNYA, sang pemain akan sangat cocok jika kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya, Maurizio Sarri, yang saat ini menjadi juru taktik Lazio.

Untuk diketahui, kontrak Jorginho di Arsenal akan berakhir pada akhir musim ini atau tepatnya pada 30 Juni 2024. Nasibnya di Emirates Stadium pun belum menemui kejelasan kendati memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak.

Dengan situasi tersebut, bukan tidak mungkin Arsenal tidak akan memperpanjang kontrak Jorginho dan melepasnya di bursa transfer musim panas 2024. Rumor tersebut juga sudah cukup santer beredar. Banyak spekulasi yang menyampaikan gelandang berusia 32 tahun itu akan kembali merumput di Liga Italia.

Santos selaku agen Jorginho pun tidak menutup peluang tersebut. Bahkan ia sudah menjajaki berbagai opsi, termasuk potensi reuni dengan Sarri. Keduanya pernah bekerja sama di Napoli dan Chelsea. Namun setelah itu mereka berpisah seiring dipecatnya pelatih berusia 65 tahun itu pada 2019.

Walau pun Jorginho dirasa cocok bereuni dengan Sarri, tapi Santos juga tidak menutup peluang akan kliennya bergabung dengan Juventus atau kembali membela Napoli. Sebab, mereka memiliki hubungan baik dengan dua tim tersebut.

“Dia lebih cocok untuk Lazio, karena kehadiran pelatih Sarri yang sudah mengetahui karakteristiknya dengan sangat baik, tapi juga Juve yang memiliki direktur olahraga hebat seperti Cristiano Giuntoli, yang menghabiskan bertahun-tahun bersamanya di Napoli,” kata Santos, dipetik dari Football Italia, Kamis (29/2/2024).