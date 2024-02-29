Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Bantu Venezia Menang 2-0 atas Cittadella, Makin Dekat Promosi ke Serie A 2024-2025!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |09:52 WIB
Jay Idzes Bantu Venezia Menang 2-0 atas Cittadella, Makin Dekat Promosi ke Serie A 2024-2025!
Jay Idzes tampil sebagai starter saat Venezia mengalahkan Cittadella 2-0 pada laga lanjutan Serie B 2023-2024 (Foto: Instagram/Venezi FC)
A
A
A

JAY Idzes membawa Venezia meraih kemenangan atas Cittadella pada laga lanjutan Serie B 2023-2024. Leoni Alati -julukan Venezia- menang dengan skor 2-0, Kamis (29/2/2024) dini hari WIB.

Tambahan tiga angka atas Cittadella membuat Venezia makin dekat untuk promosi ke Serie A 2024-2025. Ya, kemenangan dini hari tadi membuat Venezia memangkas jarak dengan Parma di klasemen sementara Serie B 2023-2024.

Baca Juga:
baca_juga

Mereka berada di urutan kedua dengan koleksi 51 poin. Venezia saat ini hanya terpaut lima angka dari Parma yang berada di posisi teratas klasemen sementara dengan 56 poin

Kembali ke laga kontra Cittadella, Jay Idzes dipercaya tampil sebagai starter di laga tersebut. Dia bermain sangat baik di lini pertahanan tim tuan rumah.

Venezia bermain taktis di awal pertandingan. Kubu tuan rumah berhasil unggul lewat gol cepat Christian Gylkjaer saat laga baru berjalan tiga menit.

Sementara itu, Cittadella yang tertinggal juga memberikan respons cepat dengan bermain lebih agresif. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017055/jay-idzes-cs-berhasil-promosi-ke-serie-a-2024-2025-didier-drogba-kirim-ucapan-selamat-kepada-venezia-fc-nKhSyMTxZQ.jpg
Jay Idzes Cs Berhasil Promosi ke Serie A 2024-2025, Didier Drogba Kirim Ucapan Selamat kepada Venezia FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016677/venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-jay-idzes-selebrasi-dengan-bendera-indonesia-Vo0kkKbmCn.jpg
Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Jay Idzes Selebrasi dengan Bendera Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016654/kisah-haru-jay-idzes-pemain-timnas-indonesia-yang-sukses-gendong-klub-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-tepat-di-hari-ulang-tahunnya-pada-2-juni-2024-lRJUqALJ1C.jpg
Kisah Haru Jay Idzes, Pemain Timnas Indonesia yang Sukses Gendong Klub Venezia FC Promosi ke Serie A Tepat di Hari Ulang Tahunnya pada 2 Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016514/jay-idzes-jadi-pemain-pertama-indonesia-yang-antar-klub-italia-promosi-ke-serie-a-tfHWMMpx7a.jpg
Jay Idzes Jadi Pemain Pertama Indonesia yang Antar Klub Italia Promosi ke Serie A
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654085/final-bulu-tangkis-beregu-putra-sea-games-2025-sabarreza-menang-indonesia-ungguli-malaysia-20-xfo.jpg
Final Bulu Tangkis Beregu Putra SEA Games 2025: Sabar/Reza Menang, Indonesia Ungguli Malaysia 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/persib_bandung.jpg
Klasemen Akhir Grup G ACL Two: Persib Finis di Puncak, Indonesia Bangga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement