Jay Idzes Bantu Venezia Menang 2-0 atas Cittadella, Makin Dekat Promosi ke Serie A 2024-2025!

Jay Idzes tampil sebagai starter saat Venezia mengalahkan Cittadella 2-0 pada laga lanjutan Serie B 2023-2024 (Foto: Instagram/Venezi FC)

JAY Idzes membawa Venezia meraih kemenangan atas Cittadella pada laga lanjutan Serie B 2023-2024. Leoni Alati -julukan Venezia- menang dengan skor 2-0, Kamis (29/2/2024) dini hari WIB.

Tambahan tiga angka atas Cittadella membuat Venezia makin dekat untuk promosi ke Serie A 2024-2025. Ya, kemenangan dini hari tadi membuat Venezia memangkas jarak dengan Parma di klasemen sementara Serie B 2023-2024.

Mereka berada di urutan kedua dengan koleksi 51 poin. Venezia saat ini hanya terpaut lima angka dari Parma yang berada di posisi teratas klasemen sementara dengan 56 poin

Kembali ke laga kontra Cittadella, Jay Idzes dipercaya tampil sebagai starter di laga tersebut. Dia bermain sangat baik di lini pertahanan tim tuan rumah.

Venezia bermain taktis di awal pertandingan. Kubu tuan rumah berhasil unggul lewat gol cepat Christian Gylkjaer saat laga baru berjalan tiga menit.

Sementara itu, Cittadella yang tertinggal juga memberikan respons cepat dengan bermain lebih agresif. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan sampai jeda.