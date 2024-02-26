Sindiran Menohok Radja Nainggolan Sebut Rambut Putih Hokky Caraka Jauh Lebih Keren dibandingkan Skill Bermainnya

RADJA Nainggolan memberikan sindiran menohok untuk Hokky Caraka. Sindiran itu disampaikan Nainggolan usai laga antara Bhayangkara FC vs PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan lalu.

Mantan pemain Inter Milan itu mengomentari penampilan baru Hokky Caraka dengan rambut warna putihnya. Bukan sebuah apresiasi, Radja Nainggolan justru menyindir rambut Hokky Caraka jauh lebih bersinar daripada skill bermainnya.

Padahal, Hokky Caraka sendiri bermain cukup baik di laga tersebut. Pemain depan Timnas Indonesia itu bahkan ikut menyumbangkan gol untuk skuad Super Elja -julukan PSS Sleman.

Berkat kontribusinya juga, PSS Sleman berhasil menang dengan skor telak 4-1 atas Bhayangkara FC. Kemenangan tersebut menjadi penting bagi PSS Sleman untuk menjauh dari zona degradasi.

Sementara itu, Hokky Caraka sebelumnya sempat berkomentar soal penampilan barunya di lapangan. Hokky mengaku sengaja mewarnai rambutnya dengan warna putih.