Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sindiran Menohok Radja Nainggolan Sebut Rambut Putih Hokky Caraka Jauh Lebih Keren dibandingkan Skill Bermainnya

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |14:06 WIB
Sindiran Menohok Radja Nainggolan Sebut Rambut Putih Hokky Caraka Jauh Lebih Keren dibandingkan Skill Bermainnya
Radja Nainggolan di laga PSS Sleman vs Bhayangkara FC (Foto: Instagram/PSS Sleman)
A
A
A

RADJA Nainggolan memberikan sindiran menohok untuk Hokky Caraka. Sindiran itu disampaikan Nainggolan usai laga antara Bhayangkara FC vs PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan lalu.

Mantan pemain Inter Milan itu mengomentari penampilan baru Hokky Caraka dengan rambut warna putihnya. Bukan sebuah apresiasi, Radja Nainggolan justru menyindir rambut Hokky Caraka jauh lebih bersinar daripada skill bermainnya.

Padahal, Hokky Caraka sendiri bermain cukup baik di laga tersebut. Pemain depan Timnas Indonesia itu bahkan ikut menyumbangkan gol untuk skuad Super Elja -julukan PSS Sleman.

Berkat kontribusinya juga, PSS Sleman berhasil menang dengan skor telak 4-1 atas Bhayangkara FC. Kemenangan tersebut menjadi penting bagi PSS Sleman untuk menjauh dari zona degradasi.

Sementara itu, Hokky Caraka sebelumnya sempat berkomentar soal penampilan barunya di lapangan. Hokky mengaku sengaja mewarnai rambutnya dengan warna putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653051/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-putri-kw-bawa-indonesia-ungguli-malaysia-lvr.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Bawa Indonesia Ungguli Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/timnas_indonesia_u_22.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement