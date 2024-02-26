Kisah Pesepakbola Mualaf asal Argentina, Rela Mondok di Pesantren Kalimantan demi Perdalam Agama Islam

KISAH pesepakbola mualaf asal Argentina, Carlos Raul Sciucatti, rela mondok di pesantren demi memperdalam agama Islam akan diulass Okezone. Carlos Raul Sciucatti yang biasa disapa Charly selama tujuh tahun berkarier di Indonesia.

Selama tujuh tahun itu, sejumlah klub Indonesia diperkuat pria yang kini berusia 38 tahun tersebut. Sebut saja Persijap Jepara (2008 dan 2014), Deltras Sidoarjo (2009), Persidafon Dafonsoro (2009-2010), Pro Duta (2010-2011), PSLS Lhokseumawe (2011-2013) dan Mitra Kukar (2015).

(Carlos Raul saat mengumandangkan adzan)

Dari klub-klub di atas, karier Charly bisa dibilang paling berkesan ketika memperkuat Persijap Jepara. Sebab, saat membela klub asal Jawa Tengah tersebut, Charly menemui sang kekasih yang menjabat CEO Persijap Jepara, Esti Puji Lestari.

Esti Puji Lestari yang baru-baru ini menjabat sebagai chairman klub asal Filipina, United City FC ini jatuh hati kepada Charly. Setelah berpacaran, keduanya memutuskan untuk menikah.

Namun, sebelum menikah, Charly ingin terlebih dulu berpindah agama menjadi Islam, alias menjadi mualaf. Demi memperdalam soal islam, Charly sampai-sampai mondok di pesantren yang berada di Kutai Barat, Kalimantan Timur.