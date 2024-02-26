Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persija Jakarta: Widodo C. Putro Tekankan Hal Ini

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |01:37 WIB
Arema FC vs Persija Jakarta: Widodo C. Putro Tekankan Hal Ini
Widodo Cahyono Putro menekankan satu hal kepada skuad Arema FC jelang menghadapi Persija Jakarta (Foto: Arema FC)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro, mengakui ada beberapa kelebihan yang dimiliki Persija Jakarta. Untuk itu, ia menekankan satu hal kepada skuad Singo Edan jelang pertemuan di pekan ke-26 Liga 1 2023-2024.

Laga Arema FC vs Persija Jakarta akan digelar Senin (26/2/2024) pukul 15.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan ini menjadi modal penting Singo Edan untuk memangkas selisih poin dari peringkat terakhir zona papan bawah Persita Tangerang.

RANS Nusantara FC vs Arema FC

Persija datang dengan performa tidak stabil di musim ini dan terseok-seok di posisi 12 klasemen sementara liga. Namun, Widodo melihat ada kelebihan dan ciri khas permainan skuad asuhan Thomas Doll, yakni dua fullback yang turut naik membantu serangan.

"Persija punya cara bermain ciri khas mereka, terutama di dua fullback mereka, Karena terbiasa tidak lima bek di belakang, tapi dua fullback itu naik," kata Widodo dalam konferensi pers, dikutip pada Senin (26/2/2024).

Lawan Persija juga disebut menjadi ujian sesungguhnya. Sebab, Macan Kemayoran memiliki pemain berkualitas dan organisasi permainan bagus.

Oleh karena itu, Widodo meminta anak asuhnya untuk mengasah penyelesaian akhir agar mampu menciptakan gol dari peluang sekecil apa pun. Ia memprediksi bakal terjadi jual beli serangan.

