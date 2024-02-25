Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |17:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Australia U-23 di laga kedua Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan bisa disaksikan secara langsung di RCTI.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 akan berlangsung pada 18 April 2024 mendatang. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Abdullan bin Khalifa Stadium.

Sebagai catatan, laga melawan Timnas Australia U-23 menjadi pertandingan kedua Skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong akan lebih dulu menghadapi tuan rumah Qatar di laga perdana.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia U-23, Hokky Caraka berbicara mengenai peluang Skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024. Hokky yakin ia dan rekan-rekan punya kesempatan untuk melaju jauh pada turnamen kali ini.

Pemain PSS Sleman itu optimis dengan kualtias tim untuk Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, sebagian besar pemain juga turun di ajang Piala Asia 2023 bersama timnas senior beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652859/kejurnas-horseback-archery-kelud-2025-sukses-digelar-72-peserta-dari-17-provinsi-bersaing-ketat-kbs.webp
Kejurnas Horseback Archery Kelud 2025 Sukses Digelar: 72 Peserta dari 17 Provinsi Bersaing KetatÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025: Perdana Lawan Myanmar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement