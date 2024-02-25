Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Australia U-23 di laga kedua Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan bisa disaksikan secara langsung di RCTI.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 akan berlangsung pada 18 April 2024 mendatang. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Abdullan bin Khalifa Stadium.

Sebagai catatan, laga melawan Timnas Australia U-23 menjadi pertandingan kedua Skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U-23 2024. Pasukan Shin Tae-yong akan lebih dulu menghadapi tuan rumah Qatar di laga perdana.

Salah satu penggawa Timnas Indonesia U-23, Hokky Caraka berbicara mengenai peluang Skuad Garuda Muda di Piala Asia U-23 2024. Hokky yakin ia dan rekan-rekan punya kesempatan untuk melaju jauh pada turnamen kali ini.

Pemain PSS Sleman itu optimis dengan kualtias tim untuk Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, sebagian besar pemain juga turun di ajang Piala Asia 2023 bersama timnas senior beberapa waktu lalu.