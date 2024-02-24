Rafael Struick dan Justin Hubner Kompak Jadikan Legenda Real Madrid sebagai Role Model!

DUA penggawa Timnas Indonesia, Rafael Struick dan Justin hubner diketahui sama-sama menjadikan pemain Real Madrid sebagai role model. Seperti Hubner yang mengaku sangat mengidolakan mantan kapten Madrid, Sergio Ramos, sedangkan Struick diketahui meneladani Cristiano Ronaldo dan bahkan Neymar Jr.

Hal itu diungkapkan kedua pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut dalam sebuah percakapan dengan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @footballtalentnesia. Akun ini menanyakan role model (teladan) beberapa pemain keturunan Indonesia saat memulai bermain sepakbola.

Dari sejumlah pemain keturunan, Justin Hubner memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bek milik Wolverhampton Wanderers itu mengatakan bahwa dirinya mengagumi dan mengidolakan legenda Real Madrid, Sergio Ramos, hingga menjadikannya sebagai role model.

"Saya selalu mengagumi Sergio Ramos dan dia tetap menjadi idola saya," jawab Justin Hubner saat ditanya soal siapa role modelnya saat memulai bermain sepakbola oleh akun @footballtalentnesia, dikutip Sabtu (24/2/2024).

Sementara itu, Rafael Struick memberikan jawaban yang berbeda. Striker berusia 20 tahun kelahiran Belanda itu menjadikan legenda Manchester United yang kini membela Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dan bintang Al Hilal, Neymar Jr, sebagai teladannya.