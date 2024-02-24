Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Dia Role Model Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner dan Rafael Struick

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |06:42 WIB
Ini Dia Role Model Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner dan Rafael Struick
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ROLE model pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner dan Rafael Struick, terungkap. Keduanya punya idola berbeda dalam mengukur karier di sepakbola.

Mengutip dari akun Instagram @footballtalentnesia, Minggu (24/2/2024), Justin Hubner dan Rafael Struick sama-sama mendapat pertanyaan soal siapa sosok pesepakbola yang jadi panutan mereka kala mulai terjun ke dunia tersebut. Keduanya pun punya jawaban berbeda.

Justin Hubner

(Justin Hubner soal role modelnya. Foto: Instagram/@footballtalentnesia)

Justin Hubner menyebut nama Sergio Ramos. Eks bintang Real Madrid itu memang jadi salah satu bek terbaik dunia.

Tak hanya tampil solid menjaga lini pertahanan tim, Ramos juga kerap menunjukkan kepiawaiannya dalam membantu lini serang di banyak laga. Alhasil, dia bisa membukukan banyak gol. Di Real Madrid saja, bek asal Spanyol ini mencatatkan 101 gol dan 40 assist dari 671 penampilannya.

“Aku selalu mengagumi Sergio Ramos dan dia tetap menjadi idolaku,” tulis Justin Hubner lewat direct message kepada akun Instagram @footballtalentnesia.

Sementara Rafael Struick, dia mengaku punya dua pesepakbola yang jadi panutan dalam menjalani kariernya. Mereka adalah Cristiano Ronaldo dan Neymar Jr.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement