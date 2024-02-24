Ini Dia Role Model Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner dan Rafael Struick

ROLE model pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner dan Rafael Struick, terungkap. Keduanya punya idola berbeda dalam mengukur karier di sepakbola.

Mengutip dari akun Instagram @footballtalentnesia, Minggu (24/2/2024), Justin Hubner dan Rafael Struick sama-sama mendapat pertanyaan soal siapa sosok pesepakbola yang jadi panutan mereka kala mulai terjun ke dunia tersebut. Keduanya pun punya jawaban berbeda.

(Justin Hubner soal role modelnya. Foto: Instagram/@footballtalentnesia)

Justin Hubner menyebut nama Sergio Ramos. Eks bintang Real Madrid itu memang jadi salah satu bek terbaik dunia.

Tak hanya tampil solid menjaga lini pertahanan tim, Ramos juga kerap menunjukkan kepiawaiannya dalam membantu lini serang di banyak laga. Alhasil, dia bisa membukukan banyak gol. Di Real Madrid saja, bek asal Spanyol ini mencatatkan 101 gol dan 40 assist dari 671 penampilannya.

“Aku selalu mengagumi Sergio Ramos dan dia tetap menjadi idolaku,” tulis Justin Hubner lewat direct message kepada akun Instagram @footballtalentnesia.

Sementara Rafael Struick, dia mengaku punya dua pesepakbola yang jadi panutan dalam menjalani kariernya. Mereka adalah Cristiano Ronaldo dan Neymar Jr.