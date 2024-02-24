5 Pesepakbola Dunia yang Putuskan Mualaf, Nomor 1 Eks Bintang Manchester United!

5 pesepakbola dunia yang putuskan mualaf menarik diulas. Sebab, ada kisah inspiratif dalam perjalanan mereka memeluk agama Islam.

Ya, keputusan besar diambil sejumlah pesepakbola dunia dalam kehidupannya. Salah satunya soal agama karena mereka memutuskan untuk pindah agama menjadi memeluk agama Islam.

Lantas, siapa saja pesepakbola tersebut? Berikut 5 pesepakbola dunia yang putuskan mualaf.

5. Eric Abidal





Salah satu pesepakbola dunia yang putuskan mualaf adalah Eric Abidal. Legenda Barcelona ini memutuskan menjadi mualaf pada 2007.

Keputusan itu diambil usai Abidal menikah dengan Hayet Kebir. Sang istri diketahui merupakan warga negara Aljazair. Abdidal pun mengaku memutuskan menjadi mualaf dengan keyakinan penuh.

4. Nicolas Anelka





Kemudian, ada nama Nicolas Anelka. Eks bintang Real Madrid ini memutuskan menjadi mualaf pada 1995. Keputusan ini diambil jauh sebelum Nicolas Anelka menjadi pemain sepakbola profesional.

Anelka pun menjadi Muslim yang taat usai menjadi mualaf. Anelka mengaku menemukan ketenangan dari agama Islam.