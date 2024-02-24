Ini Waktu yang Dibutuhkan Shin Tae-yong untuk Cari Pemain Keturunan di Belanda

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan akan segera ke Belanda selama dua pekan lagi sebelum kembali ke Tanah Air. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Belanda untuk memantau pemain keturunan yang bermain di negara tersebut.

Seperti yang diketahui Shin Tae-yong telah diizinkan PSSI untuk pulang kampung ke Korea Selatan. Setelah berlibur bersama keluarganya, Shin Tae-yong kini bersiap untuk kembali bekerja untuk Timnas Indonesia.

Tepatnya Shin Tae-yong memantau pemain keturunan di Belanda yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Sebab PSSI dan Shin Tae-yong nyatanya sampai saat ini masih berusaha untuk menaturalisasi sejumlah pemain.

Hal itu demi memperkuat Timnas Indonesia yang nyatanya mampu membuat kejutan di Piala Asia 2023 dengan bantuan sejumlah pemain keturunan dan naturalisasi. Tak heran jika PSSI akhirnya berniat untuk menambah kekuatan Garuda lewat pemain keturunan lagi.

Liga Belanda pun menjadi salah satu kompetisi yang banyak diikuti oleh para pemain keturunan Indonesia. Sehingga tak heran jika Shin Tae-yong memantau Liga Belanda untuk melihat pemain yang masuk kriterianya untuk membela Timnas Indonesia.

“Kurang lebih 2 minggu (Shin Tae-yong di Belanda), sekalian mantau kondisi pemain kita yang main di Liga Belanda,” bunyi keterangan dari akun instagram @futboll.indonesiaa, dikutip Okezone, Sabtu (24/2/2024).