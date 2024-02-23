Pep Guardiola Beri Kode soal Masa Depannya: Latih Tim Nasional!

Pep Guardiola ingin melatih tim nasional suatu hari nanti (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengaku ingin melatih Tim Nasional di Piala Dunia. Namun, ia tidak mengetahui negara mana yang menginginkan jasanya.

Kontrak Guardiola bersama Man City baru akan habis pada akhir Juli 2025. Ia menjadi salah satu pelatih terhebat di dunia saat ini, setelah memenangkan banyak gelar bersama Manchester City, Bayern Munich, dan Barcelona.

Bahkan, Guardiola sempat mendapatkan penghargaan pelatih terbaik di dunia pada 2008 dan 2010 saat masih bersama Barcelona. Pelatih berusia 53 tahun itu total sudah memenangkan 37 gelar di tiga klub.

Guardiola mengaku ingin melatih tim nasional untuk tampil di Piala Dunia atau kompetisi Eropa. Namun, ia belum mengetahui negara mana yang akan dilatihnya.

"Saya ingin melatih tim nasional untuk Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa," kata Guardiola dikutip dari Goal International, Jumat (23/2/2024).

"Saya tidak tahu siapa yang menginginkan saya! Untuk bekerja di tim nasional mereka harus menginginkan Anda, sama seperti sebuah klub," imbuh pria asal Catalunya itu.