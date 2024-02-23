Intip Kondisi Rumput Stadion GBK Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam

Petugas menyiram rumput untuk perawatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Instagram/@love_gbk)

JAKARTA - Kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, cukup bagus jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pihak pengelola, PPKGBK, terus melakukan perawatan.

Rumput lapangan di SUGBK sempat menjadi kekhawatiran usai dipakai untuk kampanye akbar Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Stadion kebanggaan Indonesia itu dipakai oleh dua pasangan calon untuk berkampanye pada awal Februari silam.

Beruntung, sejak itu tidak ada lagi acara atau event yang memakai SUGBK. Pihak pengelola, PPKGBK, bisa dengan leluasa melakukan program perawatan rumput lapangan.

Mereka lalu membagikan foto-foto terkini rumput SUGBK lewat akun Instagram @love_gbk. Dari dua foto yang diunggah, terpantau sumput stadion berwarna hijau cerah.

"Manajemen GBK selaku pengelola venue Stadion Utama GBK (SUGBK) masih melakukan serangkaian pekerjaan pemeliharaan jelang pertandingan sepak bola antara Tim Nasional Indonesia melawan Vietnam," tulis unggahan tersebut, dikutip Jumat (23/2/2024).

"Upaya ini sejalan dengan komitmen Badan Layanan Umum PPKGBK untuk mendukung prestasi olahraga nasional serta penyelenggaraan event bertaraf internasional," lanjut pihak pengelola.