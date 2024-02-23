Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Kondisi Rumput Stadion GBK Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |13:39 WIB
Intip Kondisi Rumput Stadion GBK Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam
Petugas menyiram rumput untuk perawatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Instagram/@love_gbk)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, cukup bagus jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pihak pengelola, PPKGBK, terus melakukan perawatan.

Rumput lapangan di SUGBK sempat menjadi kekhawatiran usai dipakai untuk kampanye akbar Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Stadion kebanggaan Indonesia itu dipakai oleh dua pasangan calon untuk berkampanye pada awal Februari silam.

Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno usai Kampanye Akbar Pemilu 2024 (Foto: Instagram/@love_gbk)

Beruntung, sejak itu tidak ada lagi acara atau event yang memakai SUGBK. Pihak pengelola, PPKGBK, bisa dengan leluasa melakukan program perawatan rumput lapangan.

Mereka lalu membagikan foto-foto terkini rumput SUGBK lewat akun Instagram @love_gbk. Dari dua foto yang diunggah, terpantau sumput stadion berwarna hijau cerah.

"Manajemen GBK selaku pengelola venue Stadion Utama GBK (SUGBK) masih melakukan serangkaian pekerjaan pemeliharaan jelang pertandingan sepak bola antara Tim Nasional Indonesia melawan Vietnam," tulis unggahan tersebut, dikutip Jumat (23/2/2024).

"Upaya ini sejalan dengan komitmen Badan Layanan Umum PPKGBK untuk mendukung prestasi olahraga nasional serta penyelenggaraan event bertaraf internasional," lanjut pihak pengelola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1652021/ambisi-leobagas-upgrade-medali-di-sea-games-thailand-2025-tmu.webp
Ambisi Leo/Bagas Upgrade Medali di SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/World_Cup_Trophy_FIFA.jpeg
Cara Nonton Drawing Piala Dunia 2026 Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement