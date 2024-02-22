Shin Tae-yong Calon Kuat Pelatih Timnas Korea Selatan Selanjutnya Gara-Gara Omongan Petinggi KFA Ini

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, muncul sebagai calon kuat pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya. Nama Shin Tae-yong muncul sebagai salah satu kandidat juru taktik Timnas Korea Selatan berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Ketua Komite Tenik Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA), Jeong Hae-seong.

Dalam konferensi pers yang diadakan Rabu 21 Februari 2024, Jeong Hae-seong mengatakan pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya merupakan juru taktik lokal. Dibocorkan Jeong Hae-seong, kandidat pelatih Timnas Korea Selatan bukan hanya arsitek yang tengah berkarier di dalam negeri, tapi juga luar negeri.

(Shin Tae-yong calon pelatih Timnas Korea Selatan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Kami membuka semua kemungkinan baik pelatih yang berkarier di dalam maupun luar negeri untuk menangani tim nasional Korea Selatan. Melalui rapat yang baru kami adakan, kami memilh pelatih lokal,” tegas Jeong Hae-seong.

Media Korea Selatan, News1, pun mencium ada empat calon pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya. Mereka ialah Hong Myung-bo (Ulsan Hyundai), Hwan Seong-hong (Timnas Korea Selatan U-23), Choi Yong-soo (tanpa klub) dan Shin Tae-yong (Timnas Indonesia).

Hong Myung-bo dan Hwan Seong-hong memiliki prestasi gemilang saat membesut Timnas Korea Selatan U-23. Hong Myung-bo pernah mengantarkan Timnas Korea Selatan U-23 merebut medali perunggu Olimpiade London 2012.

Sementara Hwan Seong-hong mengantarkan Timnas Korea Selatan U-23 juara Asian Games 2022 yang dilangsungkan di Hangzhou, China. Sementara Choi Yong-soo, prestasinya hanya membawa FC Seoul juara Liga Korea Selatan 2012.