Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Calon Kuat Pelatih Timnas Korea Selatan Selanjutnya Gara-Gara Omongan Petinggi KFA Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |14:27 WIB
Shin Tae-yong Calon Kuat Pelatih Timnas Korea Selatan Selanjutnya Gara-Gara Omongan Petinggi KFA Ini
Shin Tae-yong calon kuat pelatih Timnas Korea Selatan. (Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, muncul sebagai calon kuat pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya. Nama Shin Tae-yong muncul sebagai salah satu kandidat juru taktik Timnas Korea Selatan berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Ketua Komite Tenik Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA), Jeong Hae-seong.

Dalam konferensi pers yang diadakan Rabu 21 Februari 2024, Jeong Hae-seong mengatakan pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya merupakan juru taktik lokal. Dibocorkan Jeong Hae-seong, kandidat pelatih Timnas Korea Selatan bukan hanya arsitek yang tengah berkarier di dalam negeri, tapi juga luar negeri.

(Shin Tae-yong calon pelatih Timnas Korea Selatan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

(Shin Tae-yong calon pelatih Timnas Korea Selatan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Kami membuka semua kemungkinan baik pelatih yang berkarier di dalam maupun luar negeri untuk menangani tim nasional Korea Selatan. Melalui rapat yang baru kami adakan, kami memilh pelatih lokal,” tegas Jeong Hae-seong.

Media Korea Selatan, News1, pun mencium ada empat calon pelatih Timnas Korea Selatan selanjutnya. Mereka ialah Hong Myung-bo (Ulsan Hyundai), Hwan Seong-hong (Timnas Korea Selatan U-23), Choi Yong-soo (tanpa klub) dan Shin Tae-yong (Timnas Indonesia).

Hong Myung-bo dan Hwan Seong-hong memiliki prestasi gemilang saat membesut Timnas Korea Selatan U-23. Hong Myung-bo pernah mengantarkan Timnas Korea Selatan U-23 merebut medali perunggu Olimpiade London 2012.

Sementara Hwan Seong-hong mengantarkan Timnas Korea Selatan U-23 juara Asian Games 2022 yang dilangsungkan di Hangzhou, China. Sementara Choi Yong-soo, prestasinya hanya membawa FC Seoul juara Liga Korea Selatan 2012.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651359/jadwal-asean-club-championship-shopee-cup-202526-deretan-laga-panas-tayang-di-vision-bwr.webp
Jadwal ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26: Deretan Laga Panas Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/trofi_piala_dunia.jpg
Jadwal Drawing Piala Dunia 2026: Simak Format, Pot dan Daftar Negara yang Lolos
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement