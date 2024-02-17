Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Melesat Drastis di Ranking FIFA Maret 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |08:44 WIB
Timnas Indonesia naik 7 peringkat di ranking FIFA Maret 2024 jika dua kali menang atas Vietnam bulan depan. (Foto: REUTERS)
TIMNAS Indonesia melesat drastis di ranking FIFA Maret 2024 jika 2 kali menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada matchday ketiga dan keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Matchday ketiga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Kemudian pada matchday keempat yang dilangsungkan Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB, laga digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam.

Timnas indonesia dua kali bertemu Vietnam bulan depan. (Foto: REUTERS)

Kemenangan dibutuhkan Timnas Indonesia atas Vietnam. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka peluang skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sekarang setelah melalui dua pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia baru mengoleksi satu angka dan terbenam di posisi juru kunci. Timnas Indonesia tertinggal lima poin dari Irak di puncak klasemen, dan terpaut dua angka dari Vietnam di tangga kedua.

Nantinya hanya dua tim teratas yang diizinkan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Timnas Indonesia menang atas Vietnam terbuka lebar.

Selain bermaterikan pemain-pemain top di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga ketambahan pemain berkualitas atas nama Jay Idzes (Venezia) dan Nathan Tjoe (SC Heerenveen). Untuk pemain yang disebut terakhir, tinggal mengambil sumpah WNI dan perpindahan federasi untuk membela Timnas Indonesia.

