Shin Tae-yong Bawa Mantan Anak Asuhnya di Timnas Korea Selatan Gabung Seongnam FC

SHIN Tae-yong bawa mantan anak asuhnya di Timnas Korea Selatan gabung Seongnam FC. Pemain yang dimaksud adalah Yun Young-sun.

Perekrutan Yun Young-sun diumumkan langsung oleh Seongnam FC di media sosial resmi klub. Dengan begitu, bek berusia 35 tahun itu kembali memperkuat Seongnam FC usai berpisah pada 2018.

“RESMI, Seongnam FC merekrut kembali bek setelah 6 tahun! Seongnam FC telah mengkonfirmasi penandatanganan bek Yun Young-sun,” tulis Seongnam FC dalam unggahan di akun Instagram resmi mereka, @sfc.seongnam.

Ya, diketahui, Yun Young-sun pernah berseragam Seongnam FC sebelum malang-melintang membela klub-klub sepakbola top lainnya di Korea Selatan. Tepatnya, hal itu terjadi pada periode awal karier senior Seongnam FC, yakni 2010 hingga 2018.

Setelah itu, Yun Young-sun memutuskan hijrah ke Ulsan Hyundai. Kini, Yun Young-sun pun direkrut kembali usai membela Suwon FC pada 2021 hingga 2022.

Kembalinya Yun Young-sun ke Seongnam FC sendiri jadi sorotan. Sebab, dia diketahui merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan.

Kala Shin Tae-yong masih menangani Timnas Korea Selatan, nama Yun Young-sun jadi andalannya di tim, termasuk kala mentas di Piala Dunia 2018. Kala itu, Timnas Korea Selatan sendiri bisa tampil cukup apik hingga secara mengejutkan mengandaskan Timnas Jerman 2-0 di laga pamungkas Grup F Piala Dunia 2018.