Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bawa Mantan Anak Asuhnya di Timnas Korea Selatan Gabung Seongnam FC

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |06:35 WIB
Shin Tae-yong Bawa Mantan Anak Asuhnya di Timnas Korea Selatan Gabung Seongnam FC
Shin Tae-yong juga mengemban jabatan di Seongnam FC. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong bawa mantan anak asuhnya di Timnas Korea Selatan gabung Seongnam FC. Pemain yang dimaksud adalah Yun Young-sun.

Perekrutan Yun Young-sun diumumkan langsung oleh Seongnam FC di media sosial resmi klub. Dengan begitu, bek berusia 35 tahun itu kembali memperkuat Seongnam FC usai berpisah pada 2018.

Yun Young-sun

“RESMI, Seongnam FC merekrut kembali bek setelah 6 tahun! Seongnam FC telah mengkonfirmasi penandatanganan bek Yun Young-sun,” tulis Seongnam FC dalam unggahan di akun Instagram resmi mereka, @sfc.seongnam.

Ya, diketahui, Yun Young-sun pernah berseragam Seongnam FC sebelum malang-melintang membela klub-klub sepakbola top lainnya di Korea Selatan. Tepatnya, hal itu terjadi pada periode awal karier senior Seongnam FC, yakni 2010 hingga 2018.

Setelah itu, Yun Young-sun memutuskan hijrah ke Ulsan Hyundai. Kini, Yun Young-sun pun direkrut kembali usai membela Suwon FC pada 2021 hingga 2022.

Kembalinya Yun Young-sun ke Seongnam FC sendiri jadi sorotan. Sebab, dia diketahui merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan.

Kala Shin Tae-yong masih menangani Timnas Korea Selatan, nama Yun Young-sun jadi andalannya di tim, termasuk kala mentas di Piala Dunia 2018. Kala itu, Timnas Korea Selatan sendiri bisa tampil cukup apik hingga secara mengejutkan mengandaskan Timnas Jerman 2-0 di laga pamungkas Grup F Piala Dunia 2018.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186266/timnas_malaysia-VzJN_large.jpg
Kena Sanksi FIFA, 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Disarankan Tuntut FAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186110/rizky_ridho-ANu9_large.jpg
Kisah Rizky Ridho yang Sempat Kira Cuma Lelucon soal Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021/ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185953/timnas_malaysia_u_17_akan_tampil_di_lanjutan_kualifikasi_piala_asia_u_17_2025_fammalaysia-0lqE_large.jpg
Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 Hari Ini: Vietnam, Malaysia dan Thailand Siap Tempur!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gelandang_timnas_indonesia_u_22_arkhan_fikri.jpg
Daftar 8 Pemain yang Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025, Ada Arkhan Fikri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement