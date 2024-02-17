Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Persib Bandung yang Berlabel Anggota Polri dan TNI, Nomor 1 Masih Muda!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |17:29 WIB
2 Pemain Persib Bandung yang Berlabel Anggota Polri dan TNI, Nomor 1 Masih Muda!
Kakang Rudianto merupakan satu dari dua pemain Persib Bandung yang menjadi anggota (Foto: Instagram/@kakangrudianto33)
DUA pemain Persib Bandung yang berlabel anggota POLRI dan TNI akan dibahas Okezone. Sebab, kedua pemain ini masih terikat kontrak profesional kendati juga punya surat kedinasan.

Seperti diketahui, prajurit polisi atau TNI yang juga menjadi pemain sepakbola saat ini semakin banyak bermunculan. Kebanyakan dari mereka membela klub-klub yang berada di bawah naungan instansi tersebut.

Skuad Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

Sebut saja Awan Setho, Muhammad Hargianto, dan Sani Rizki Fauzi yang merupakan seorang anggota polisi dan bermain untuk klub Bhayangkara FC. Selain itu ada pula Andy Setyo dan Manahati Lestusen, prajurit TNI yang bermain di Persikabo 1973, tim yang melakukan merger dengan PS TNI.

Namun selain di tim yang berada di bawah naungan kepolisian dan militer, beberapa pemain juga bermain di klub reguler seperti Persib Bandung. Tercatat, pada Liga 1 musim 2023-2024 ini, ada dua punggawa Maung Bandung yang berstatus sebagai anggota TNI maupun Polri.

2. Reky Rahayu

Reky Rahayu

Sang kiper mengikuti tes masuk TNI Angkatan Laut (AL) pada 2013 saat masih bermain di Persita Tangerang. Diketahui, Reky Rahayu kini berpangkat sersan satu dan bertugas di Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Laut (AL) Jakarta.

Reky Rahayu bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2022-2023. Di musim lalu, ia sempat menjadi pilihan utama saat Teja Paku Alam mengalami cedera. Sayangnya, di Liga 1 2023-2024, sang pemain kalah saing dengan Teja dan juga Fitrul Dwi Rustapa.

Ditambah lagi, pada putaran kedua Persib mendatangkan kiper asing, yakni Kevin Ray Mendoza yang membuat posisinya semakin sulit. Patut dinanti seperti apa lanjutan kiprah Reky bersama klub.

