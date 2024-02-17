Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ungkap Persiapan Persib Bandung Jelang Hadapi Barito Putera

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |16:34 WIB
Bojan Hodak Ungkap Persiapan Persib Bandung Jelang Hadapi Barito Putera
Bojan Hodak mengungkap persiapan Persib Bandung jelang hadapi Barito Putera (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara persiapan timnya jelang lawan Barito Putera pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan digelar Jumat 23 Februari 2024.

Hodak mengatakan persiapan timnya sudah berjalan dengan baik. Apalagi, skuad Persib Bandung sudah melewati gim internal.

Persib Bandung

“Kemarin kami membagi pemain ke dua kubu (gim internal) dan permainannya bagus. Mereka banyak berlatih, secara fisik levelnya bagus, secara teknik dan taktik juga sudah jauh lebih baik," ungkap Hodak, saat ditemui awak media di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (17/2/2024).

"Jadi saya rasa kami sudah siap untuk laga berikutnya dan atmosfernya bagus, jadi ini penting bagi kami,” imbuh pria asal Kroasia tersebut.

Pelatih yang sebelumnya menangani Kuala Lumpur City FC di Liga Malaysia itu mengakui Persib kesulitan mendapatkan lawan untuk uji coba. Sempat mendapatkan tawaran untuk bertanding melawan Suwon FC, laga itu tidak jadi digelar karena bertepatan dengan Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024).

“Kami tidak bisa menemukan lawan karena di masa pemilu tim-tim tidak mau datang ke sini. Ada tapi mereka hanya ingin bermain di tanggal 14 atau 15 sedangkan kami mau bermain tepat di tujuh hari sebelum laga berikutnya,” ungkap Hodak.

Halaman:
1 2
      
