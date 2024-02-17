Jelang Barito Putera vs Persib Bandung, Bek Muda Maung Bandung Kakang Rudianto Rasakan Trauma

BANDUNG – Bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, merasakan trauma jelang melawan Barito Putera dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Penyebabnya, dia merasakan trauma jika harus bepergian menaiki pesawat.

Ya, Persib akan melawan Barito Putera pada Jumat 23 Februari 2024. Tetapi, laga takkan digelar di markas kebesaran Barito Putera, yakni Stadion Demang Lehman, Kalimantan Selatan. Barito Putera rencananya akan menjamu Persib di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Jelang duel itu, Kakang ogah melihat keuntungan yang akan didapat timnya saat berhadapan dengan Barito Putera. Pasalnya, dia sendiri masih merasakan trauma jika harus menggunakan pesawat.

“Kalau keuntungan, enggak sih. Cuma saya takut naik pesawat aja. Gara-gara kejadian kemarin,” ungkap Kakang Rudianto, Jumat 16 Februari 2024.

Bek Timnas Indonesia ini tak menjelaskan secara rinci kejadian yang membuatnya harus mengalami trauma naik pesawat. Kemungkinan, hal itu terjadi saat kepulangan Persib Bandung usai melakoni laga melawan Borneo FC di Samarinda pada 21 Oktober 2023.

Saat itu, pesawat yang ditumpangi skuad Persib Bandung dikabarkan mengalami turbulensi saat akan melakukan pendaratan di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Akan tetapi, Kakang Rudianto akan berusaha melawan traumanya.