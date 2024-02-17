Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Barito Putera vs Persib Bandung, Bek Muda Maung Bandung Kakang Rudianto Rasakan Trauma

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |12:36 WIB
Jelang Barito Putera vs Persib Bandung, Bek Muda Maung Bandung Kakang Rudianto Rasakan Trauma
Kakang Rudianto kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, merasakan trauma jelang melawan Barito Putera dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Penyebabnya, dia merasakan trauma jika harus bepergian menaiki pesawat.

Ya, Persib akan melawan Barito Putera pada Jumat 23 Februari 2024. Tetapi, laga takkan digelar di markas kebesaran Barito Putera, yakni Stadion Demang Lehman, Kalimantan Selatan. Barito Putera rencananya akan menjamu Persib di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Kakang Rudianto

Jelang duel itu, Kakang ogah melihat keuntungan yang akan didapat timnya saat berhadapan dengan Barito Putera. Pasalnya, dia sendiri masih merasakan trauma jika harus menggunakan pesawat.

“Kalau keuntungan, enggak sih. Cuma saya takut naik pesawat aja. Gara-gara kejadian kemarin,” ungkap Kakang Rudianto, Jumat 16 Februari 2024.

Bek Timnas Indonesia ini tak menjelaskan secara rinci kejadian yang membuatnya harus mengalami trauma naik pesawat. Kemungkinan, hal itu terjadi saat kepulangan Persib Bandung usai melakoni laga melawan Borneo FC di Samarinda pada 21 Oktober 2023.

Saat itu, pesawat yang ditumpangi skuad Persib Bandung dikabarkan mengalami turbulensi saat akan melakukan pendaratan di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Akan tetapi, Kakang Rudianto akan berusaha melawan traumanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649385/timnas-futsal-indonesia-bertekad-patahkan-tradisi-emas-thailand-di-sea-games-zxa.jpg
Timnas Futsal Indonesia Bertekad Patahkan Tradisi Emas Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/mauricio_souza.jpg
Komentar Mauricio Souza usai Persija Menang di HUT ke-97, The Jakmania Bikin GBK Bergejolak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement