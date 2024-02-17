Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Timothy Weah, Anak Legenda dan Presiden Liberia yang Kini Bermain untuk si Nyonya Tua Juventus

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |02:01 WIB
Kisah Timothy Weah, Anak Legenda dan Presiden Liberia yang Kini Bermain untuk si Nyonya Tua Juventus
Pemain Juventus, Timothy Weah. (Foto: Instagram/timothyweah)
A
A
A

KISAH Timothy Weah, anak legenda dan presiden Liberia yang kini bermain untuk Si Nyonya Tua, Juventus akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Ya, Timothy Weah merupakan putra dari sang legenda George Weah.

Nama Timothy Weah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari penampilannya, hingga transfernya ke Juventus pada musim panas 2023 lalu yang cukup menghebohkan kendati tertutup oleh transfer pemain lain yang lebih top.

Timothy Weah diboyong Juventus dari Lille seharga 12 juta euro atau sekitar Rp196 miliar. Weah menjadi investasi jangka panjang Si Nyonya Tua dengan kontrak hingga 2028. Transfer ini cukup mengejutkan mengingat Juventus adalah salah satu rival dari klub ayahnya, George Weah, yakni AC Milan.

Seperti diketahui, jauh sebelum Timothy Weah ke Juventus, George Weah lebih dulu malang melintang di Serie A bersama AC Milan. Ia menjadi pelopor kesuksesan pemain Afrika di Eropa tahun 1990 an.

Dua trofi Serie A musim 1996 dan 1999 menjadi bukti kesuksesannya. Sebuah trofi Ballon d'Or juga menjadikannya sebagai satu-satunya pemain Afrika yang sukses meraih trofi individu paling bergengsi di dunia itu.

George Weah

Setelah pensiun, George Weah tidak lepas dari gebrakan. Ia saat ini menjadi seorang pemimpin sebuah negara alias presiden di negaranya, yakni Liberia.

Meski semua hal sudah digariskan oleh ayahnya, Timothy Weah seperti ingin menggariskan takdirnya sendiri. Dimulai dari negara, ia lebih memilih Amerika Serikat dibanding negara yang dipimpin oleh sang ayah, Liberia.

Begitu pula di dalam karir sepakbola, Timothy Weah juga menggariskan jalan karirnya sendiri. Memiliki posisi yang sama sebagai seorang penyerang seperti ayahnya, Timothy memiliki gaya permainan yang sangat berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649551/daftar-wakil-indonesia-di-malaysia-open-2026-debut-super-1000-raymondjoaquin-noz.webp
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Debut Super 1000 Raymond/Joaquin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Timnas Futsal Indonesia Genjot Latihan Gila! Hector Souto Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement