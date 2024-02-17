Kisah Timothy Weah, Anak Legenda dan Presiden Liberia yang Kini Bermain untuk si Nyonya Tua Juventus

KISAH Timothy Weah, anak legenda dan presiden Liberia yang kini bermain untuk Si Nyonya Tua, Juventus akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Ya, Timothy Weah merupakan putra dari sang legenda George Weah.

Nama Timothy Weah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari penampilannya, hingga transfernya ke Juventus pada musim panas 2023 lalu yang cukup menghebohkan kendati tertutup oleh transfer pemain lain yang lebih top.

Timothy Weah diboyong Juventus dari Lille seharga 12 juta euro atau sekitar Rp196 miliar. Weah menjadi investasi jangka panjang Si Nyonya Tua dengan kontrak hingga 2028. Transfer ini cukup mengejutkan mengingat Juventus adalah salah satu rival dari klub ayahnya, George Weah, yakni AC Milan.

Seperti diketahui, jauh sebelum Timothy Weah ke Juventus, George Weah lebih dulu malang melintang di Serie A bersama AC Milan. Ia menjadi pelopor kesuksesan pemain Afrika di Eropa tahun 1990 an.

Dua trofi Serie A musim 1996 dan 1999 menjadi bukti kesuksesannya. Sebuah trofi Ballon d'Or juga menjadikannya sebagai satu-satunya pemain Afrika yang sukses meraih trofi individu paling bergengsi di dunia itu.

Setelah pensiun, George Weah tidak lepas dari gebrakan. Ia saat ini menjadi seorang pemimpin sebuah negara alias presiden di negaranya, yakni Liberia.

Meski semua hal sudah digariskan oleh ayahnya, Timothy Weah seperti ingin menggariskan takdirnya sendiri. Dimulai dari negara, ia lebih memilih Amerika Serikat dibanding negara yang dipimpin oleh sang ayah, Liberia.

Begitu pula di dalam karir sepakbola, Timothy Weah juga menggariskan jalan karirnya sendiri. Memiliki posisi yang sama sebagai seorang penyerang seperti ayahnya, Timothy memiliki gaya permainan yang sangat berbeda.