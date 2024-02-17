Pablo Gavi Diincar PSG, Xavi Hernandez: Dia Kapten Barcelona di Masa Depan!

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, buka suara terkait isu Pablo Gavi yang diminati Paris Saint-Germain (PSG). Sang pelatih asal Spanyol itu mendesak manajemen Blaugrana agar tetap mempertahankan gelandang berusia 19 tahun itu.

Diketahui, Gavi dipromosikan ke skuad senior Barcelona pada 2021 usai tampil sangat gemilang di level junior. Ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan hingga kini telah mencatatkan 111 penampilan, tujuh gol, dan 14 assist untuk raksasa Catalunya itu.

Di usianya yang masih muda, tentunya angka-angka di atas sangat fantastis bagi Gavi. Apalagi, gelandang asal Spanyol itu memiliki kecepatan berlari dan kelincahan yang luar biasa serta pendekatannya yang penuh gairah di lapangan.

Permainan ciamiknya itu membuat PSG belakangan dilaporkan tertarik untuk memboyong Gavi untuk memperkuat lini tengahnya. Sebab, tipikal pemain seperti itu sangat dibutuhkan oleh Les Parisiens.

Ditambah, PSG ingin mempertemukan kembali Gavi dengan pelatih mereka saat ini, Luis Enrique, yang sebelumnya menjadi juru taktik Timnas Spanyol. Sebagai informasi, ia juga menjadi bagian dari La Furia Roja saat masih ditukangi sang pelatih di Piala Dunia 2022.

Namun, Xavi tak setuju jika anak kesayangannya itu harus direbut oleh PSG. Karenanya, sang pelatih mendesak manajemen Barcelona untuk mempertahankan Gavi di klub di tengah rumor minat dari raksasa Prancis tersebut.