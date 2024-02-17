Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Buka-bukaan soal Peluang Arsenal Rekrut Kylian Mbappe, Siap Tikung Real Madrid?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |07:50 WIB
Mikel Arteta Buka-bukaan soal Peluang Arsenal Rekrut Kylian Mbappe, Siap Tikung Real Madrid?
Mikel Arteta kala mendampi Arsenal berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MIKEL Arteta buka-bukaan soal peluang Arsenal rekrut Kylian Mbappe. Siapkah Arsenal menikung Real Madrid yang paling dikaitkan dengan Mbappe saat ini?

Ya, Kylian Mbappe sudah mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG) saat kontraknya habis pada Juni 2024. Nama Mbappe pun langsung dikaitkan dengan sejumlah klub, utamanya Real Madrid.

Kylian Mbappe

Pasalnya, Madrid memang sudah lama diketahui menaruh minat besar kepada Mbappe. Bahkan musim lalu, klub raksasa Spanyol itu nyaris mendapatkan Mbappe.

Tetapi, hal ini tak menutup kemungkinan Mbappe merapat ke klub lainnya usai benar meninggalkan PSG. Nama Arsenal pun turut dikaitkan saat ini.

Menurut Arteta, Mbappe adalah pemain hebat dengan kemampuan tinggi. Dengan begitu, ketika ada rumor soal kepindahan pemain sehebat Mbappe, Arsenal mau tidak mau harus turut disertakan dalam diskusi sebagai destinasi sang pemain.

"Saat ada pemain sekaliber dia (Mbappe), Arsenal harus selalu berada dalam pembicaraan itu," tutur Arteta dalam konferensi pers di Sobha Realtu Training Centre, London, Sabtu (17/2/2024).

"Akan tetapi, sepertinya saat ini situasinya berbeda. Hanya itu yang bisa saya katakan," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Mbappe dikabarkan sudah memberi tahu bos PSG, Nasser Al Khelaifi, bahwa dirinya tak akan memperpanjang kontrak. Penyerang 25 tahun itu diisukan akan membela raksasa Spanyol, Real Madrid, setelah kontraknya habis dengan PSG.

